Le Sénégal fait partie des pires armées en Afrique, selon GFP

Plusieurs pays africains se retrouvent dans un classement des armées les plus puissantes dans le monde en 2025. L’étude menée par le site américain de défense Global FirePower (GFP) a concerné 147 pays sur tous les continents. Le Sénégal, avec un chiffre pourtant légèrement en hausse par rapport à l’année dernière, fait partie des pires armées en Afrique, selon GFP. Avec sa note de 2,812, le « pays de la Téranga » est 30e sur 38 pays en Afrique et 125 sur 145 au monde. Le Sénégal est derrière des pays comme la Mauritanie, l’Erythrée ou encore la Namibie.

On parle d’une puissance militaire, selon cet institut américain, lorsque la capacité militaire d’un Etat est significative et dissuasive. Cette puissance doit influencer les relations internationales par l’utilisation ou la menace d’une force militaire. Et donc l’utilisation de cette puissance militaire est considérée comme ayant un impact sur la sécurité et la stabilité régionale ou mondiale.

Le nombre de militaires actifs, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique, le nombre d’avions de chasse et de navires, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires sont entre autres critères sur lesquels s’appuie le classement. En tout, 60 critères ont été pris en compte dans cette étude sur les armées dans le monde.

Global Fire Power s’est basé sur le PowerIndex, dont le score parfait est de 0,0000. C’est un indice qui lui a permis de faire le classement. Plus le PowerIndex est faible, plus l’armée étudiée est forte du point de vue de sa force de frappe.

Dans ce classement des puissances militaires, trente-huit (38) pays africains s’y retrouvent. Ces armées de ces pays ont répondu à des critères. Certaines ont fait des bonds en avant, d’autres ont régressé.

En Afrique de l’Ouest, c’est le Nigeria qui prend la tête de ce classement, et bien en troisième position sur tout le continent. L’Egypte règne sur le toit de l’Afrique. Nous allons vous présenter ici les 10 armées les plus puissantes d’Afrique.

1. Egypte

Crédit photo,Getty Images Légende image, Première puissance militaire en Afrique, l’Egypte occupe la 19e place sur le plan mondial.

L’Egypte a obtenu un score de 0,343 point. Sur le plan mondial, le pays de l’Afrique du Nord a reculé de 4 rangs par rapport à l’édition 2024. Première puissance militaire en Afrique, elle occupe la 19e place sur le plan mondial.

Le pays dispose 440 000 militaires actifs, 480 000 réservistes, 300 000 éléments de forces paramilitaires, 3620 chars, 1093 avions militaires et 150 navires et bâtiments de guerre. Elle possède en outre 528 lance-roquettes, 2 porte-hélicoptères.

Le budget de défense de l’Egypte est de 5,8 milliards de dollars.

2. Algérie

Crédit photo,Getty Images Légende image, Selon un rapport publié en avril 2022 par l’International Peace Research Institute de Stockholm (SIPRI), l’Algérie était le seul pays africain à figurer dans le classement des 40 pays au monde qui dépensent le plus en armement.

L’Algérie occupe le 26e rang mondial et est deuxième sur le continent africain. Il a obtenu 0,359 point. L’armée algérienne est composée de 130 000 hommes actifs, 135 000 réservistes et 200 000 paramilitaires.

Selon Global Fire Power, le personnel militaire terrestre de cette armée contient 255 000 hommes, avec 14 000 hommes pour les forces aériennes et 30 000 pour les forces navales algériennes.

L’Algérie compte 2196 chars, 6461 véhicules blindés, 450 canons, 334 lance-roquettes. Le pays dispose également 201 navires de guerres et sous-marins, 547 avions et 273 hélicoptères militaires.

Le budget militaire de l’Algérie est de 25 milliards de dollars. Selon un rapport publié en avril 2022 par l’International Peace Research Institute de Stockholm (SIPRI), l’Algérie était le seul pays africain à figurer dans le classement des 40 pays au monde qui dépensent le plus en armement.

3. Nigeria

Crédit photo,Getty Images Légende image, Le Nigeria, première puissance démographique du continent, fait face depuis plusieurs années face à la nébuleuse terroriste Boko Haram et depuis quelque temps à l’État islamique.

0,577, c’est le score obtenu par l’armée nigériane. Avec un budget de défense de 3,1 milliards de dollars en 2025, selon GFP, le pays d’Afrique de l’Ouest dispose de l’armée la plus puissante de la région.

Le Nigeria dispose de 230 000 hommes actifs, 50 000 paramilitaires. S’agissant du matériel, il possède 66 hélicoptères de combat, 330 chars, 8 962 véhicules blindés, 40 artilleries automotrices, 37 fusées projecteurs, 133 flottes navales.

Le Nigeria, première puissance démographique du continent, fait face depuis plusieurs années face à la nébuleuse terroriste Boko Haram et depuis quelque temps à l’État islamique.

4. Afrique du Sud

Crédit photo,Getty Images

L’Afrique du Sud a obtenu un score de 0,689 point et est classé 40e sur le plan mondial et 4e pays africain le plus puissant militairement. Son budget de défense est de 2,2 milliards de dollars.

Le pays possède un personnel militaire total de 150 585 hommes, avec 71 235 actifs, 29 350 réservistes et 50 000 paramilitaires. Il dispose de 84 hélicoptères de combat, 18 692 véhicules blindés, 49 artilleries automotrices, 101 fusées projecteurs, 49 navires de guerre.

5. Ethiopie

Crédit photo,Getty Images

Elle occupe le 52e rang mondial et 5e sur le continent africain, avec un score de 0,931 point.

L’armée éthiopienne dispose d’un personnel de 162 000 militaires qui sont tous actifs. Cet effectif est composé de 75 000 forces terrestres, 5 000 forces aériennes et 10 000 forces navales.

Ce pays possède 33 hélicoptères de combat, 338 chars, 7 256 véhicules blindés, 35 artilleries autopropulsées.

Le budget de défense de l’Ethiopie est chiffré à 2 milliards de dollars.

6. Angola

Crédit photo,Getty Images

La sixième armée la plus puissante d’Afrique reste l’Angola avec indice de 1,096 point. Il a 34 hélicoptères de combat, 309 chars, 5 500 véhicules blindés, 113 unités d’artillerie autopropulsées, 31 navires de guerre.

Le pays dispose de 107 000 hommes actifs et de 10 000 paramilitaires. Le budget de défense de l’Angola est de 1,1 milliard de dollars.

7. Maroc

Crédit photo,Getty Images

Les Forces Armées Royales (FAR) sont, selon GFP, la 7e armée la plus puissante sur le continent avec un score de 1,128 point. Le Maroc dispose environ 200.000 militaires actifs, 150.000 réservistes et 50.000 paramilitaires. L’armée de terre du Royaume dispose d’un arsenal composé de 903 chars, 7.877 véhicules blindés, 396 unités d’artillerie automotrice, 153 pièces d’artillerie tractée et 129 lance-roquettes mobiles.

L’armée de l’air, quant à elle, possède une flotte de 260 aéronefs, incluant entre autres 83 avions de chasse, 2 avions ravitailleurs et 78 hélicoptères. La Marine royale est équipée de 6 frégates, 1 corvette et 105 patrouilleurs.

Le budget de l’armée marocaine pour 2025 est estimé à près de 13 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

8. République démocratique du Congo

Crédit photo,Getty Images

Avec 166 580 hommes actifs, 31 000 réservistes et 10 000 paramilitaires, la RDC détient la 8e puissance militaire sur le continent et un indice de 1,311 point.

Il dispose de 32 hélicoptères, dont 8 de combats, 105 chars, 916 véhicules blindés, 8 unités d’artillerie automotrice, 25 lance-roquettes, 16 navires de guerre. Le budget de défense de la République démocratique du Congo est d’environ 796 millions de dollars.

9. Soudan

Crédit photo,Getty Images

Le budget militaire du Soudan est de 342 millions de dollars. Il est classé 73e sur 145 pays au monde et 9e sur le continent africain. Son score est de 1,476 point.

Dans le pays, 92 000 militaires sont actifs, avec 85 000 réservistes et 17 500 paramilitaires.

Le Soudan dispose de 64 hélicoptères, dont 35 de combats, 224 chars, 2 900 véhicules blindés, 100 unités d’artillerie automotrice, 192 lance-roquettes, 6 navires de guerre.

10. Lybie

Crédit photo,Getty Images

La Libye ferme la marche du top 10 des armées les plus puissantes en Afrique. Elle obtient un score de 1,445 point et se retrouve à la 76e place mondiale. Le pays a 32 000 hommes actifs et 100 000 paramilitaires. Son budget militaire est de 3 milliards de dollars.



La Libye a 16 hélicoptères dont 4 de combats, 43 chars, 1 816 véhicules blindés, 15 unités d’artillerie automotrice, 25 lance-roquettes, 5 navires de guerre.