Le Sénégal Lauréat du Prix UNESCO-ROI Sejong d’Alphabétisation 2025

Le Sénégal vient de décrocher une distinction internationale majeure dans le domaine de l’éducation. La Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN) s’est vue décerner le prestigieux Prix d’Alphabétisation UNESCO -Roi Sejong 2025 pour son programme innovant d’alphabétisation des personnes non-voyantes.

Cette récompense, annoncée à Paris hier, lundi 8 septembre 2025 à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation, couronne un dispositif unique développé dans le cadre du Programme national d’éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes (PNEBJA).

Le programme récompensé se distingue par son approche holistique qui combine avec succès plusieurs éléments clés notamment l’utilisation des langues nationales sénégalaises, l’intégration du système braille, le déploiement d’outils numériques adaptés

Cette triple approche permet d’offrir inclusion, autonomie et espoir à des milliers de bénéficiaires, démontrant l’engagement du Sénégal en faveur d’une éducation véritablement inclusive et innovante.

Le Prix Roi Sejong récompense chaque année des programmes d’alphabétisation particulièrement efficaces. Pour cette édition 2025, centrée sur la promotion de l’alphabétisation à l’ère numérique, le Sénégal rejoint un cercle restreint de lauréats comprenant également le Bangladesh, l’Équateur, l’Irlande, le Maroc et la Thaïlande.

Cette distinction internationale souligne l’excellence et l’innovation du modèle sénégalais, sélectionné sur recommandation d’un jury international pour sa contribution significative à l’avancement de l’alphabétisation mondiale grâce aux outils numériques.

Alors que 739 millions de jeunes et d’adultes dans le monde manquaient encore de compétences de base en lecture et écriture en 2024, cette récompense met en lumière les efforts du Sénégal pour relever ce défi majeur du développement, en particulier auprès des publics les plus vulnérables.