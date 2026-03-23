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Cheikh Omar DIAGNE
Cheikh Omar DIAGNE

« Le Sénégal ne mendie pas des aides » : le réponse sèche de Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg (RV-ACD) au ministre Wallone

23 mars 2026 Actualité

Dans sa réponse suite à l’acte pris par la ministre wallone, Cheikh Oumar Diagne a lancé : « Le Sénégal, pour votre gouverne, ne mendie pas des aides et compte entretenir des rapports équitables, win-win et sans conditionnalités avec l’ensemble de ses partenaires. Le peuple sénégalais attache un fort prix à ses valeurs et traditions et, au nom de ses croyances ancestrales, a résolument engagé une marche vers la réappropriation de son capital culturel et de ses valeurs fondatrices, ciment de son unité nationale ». La lettre parcourue par Seneweb, le Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg (RV-ACD) a écrit en ces termes :  « Le peuple sénégalais reste uni et solidaire avec le gouvernement du Sénégal et avec sa représentation nationale sur cette question relevant de son identité et de son patrimoine, dans laquelle aucune compromission ne sera tolérée. Que la paix et le salut soient avec les vertueux, les véridiques et les valeureux dans les deux mondes ; louange à Dieu, Seigneur de l’univers ! »

 

Depuis l’adoption de ce texte sur l’homosexualité, les opposants multiplient leurs réactions. La dernière en date est celle de la Ministre wallonne de l’Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, Cécile Neven. Pire, elle a décidé d’annuler son déplacement officiel au Sénégal dans le cadre d’un colloque international liés à des projets financés par la Wallonie.

 


Le 11 mars dernier, l’Assemblée nationale a voté la loi modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal modifiant l’article 319 avec précision de la définition des actes contre nature, durcissement des peines et intégration de l’apologie et le financement de ces types d’actes dans les sanctions.

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