« Le sport ne doit pas être l’opium pour oublier PAN »

Dans l’euphorie collective qui accompagne la saga des Lions du Sénégal au Mondial Qatar 2022, le coordonnateur d’Amnesty Sénégal rappelle que le sort du directeur de Dakarmatin.com ne doit pas être rangé aux oubliettes. « Prières ferventes et soutien indéfectible aux Lions du Sénégal pour une qualification au 2ème tour de la Coupe du monde 2022. Mais le sport ne doit pas être l’opium qui nous fait oublier que le journaliste d’investigation Pape Alé Niang et de nombreux activistes croupissent dans les prisons sénégalaises pour avoir critiqué le Président Macky Sall et son régime ou divulgué des informations dignes d’intérêt pour le public dans un Etat démocratique », a déploré a twitté Seydi Gassama.