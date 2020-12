Le Ter va rouler en 2021

La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (SEN-TER S.A) est en train de travailler à la mise en exploitation commerciale, au courant de l’année 2021. C’est qu’a déclaré Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. À l’en croire, le projet, qui comprend huit lots, a connu un taux de réalisation de 95%. La seule difficulté notée sur ce lot 2 est la réalisation des essais dynamiques actuellement conditionnée par deux ouvrages de franchissement, autrement dit les passerelles à réaliser à Thiaroye et à Keur Mbaye Fall et qui seront livrés avant la fin de l’année 2020. Quant à la mobilité sociale (urbaine), poursuit le ministre, les édifications de passerelles seront respectées au niveau des axes traversés par le TER. « Pour les travaux de génie civil (fondation et pose de rails), ils ont été entièrement exécutés et sont en phase de réception pour l’axe Dakar-Diamniadio. Le lot 2 afférent aux travaux et installations des systèmes électriques ferroviaires est présentement réalisé à 85% », a-t-il expliqué. Pour le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, au vu du rythme d’avancement des travaux, on ne peut pas parler de retard. Dans tous les cas le TER sera fonctionnel en 2021. Sur ce, il a informé que le coût est actuellement de l’ordre 730,2 milliards de FCFA. Revenant sur les sociétés travaillent sur ce projet, M. Faye a fait savoir que 5 entreprises sénégalaise interviennent dans la mise en œuvre de ce projet, notamment la CDE, la Sertem et Eiffage Sénégal. Ainsi il a dit que cette coopération avec les entreprises nationales sera maintenue, durant la phase 2 du projet. En effet, le projet de budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est arrêté à la somme de 2.227 milliards 204 millions 896 mille 487 FCFA en autorisations d’engagement et 298 milliards 770 millions 745 mille 213 FCFA en crédits de paiements.