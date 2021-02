Le “transporteur” d’Adji Sarr auditionné

Après Adji Sarr, Sidy Ahmed Ahmed Mbaye, cité comme le transporteur, le soir du viol présumé, de l’accusatrice du député et opposant, Ousmane Sonko, sera entendue mardi prochain, rapporte Les Echos. Déjà Adji Sarr, qui persiste et signe, a réitéré ses accusations de viol et menaces de mort contre Sonko.