Le voeu d’accélérer le rythme et l’ampleur de la reddition des comptes financiers au Sénégal par le régime ( Par Pr . Pape Demba Thiam)

J’encourage vivement S.E.M. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko, à accélérer le rythme et l’ampleur de la reddition des comptes financiers au Sénégal.

Parce que non seulement, c’est leur en devoir eux investi par les résultats des dernières élections présidentielle et législatives, de récupérer l’argent et les biens du peuple Sénégalais qui ont été spoliés, volés et détournés; mais encore, il leur faudrait rapidement s’assurer de ces sources de financement domestiques, pour limiter l’endettement public et se donner les moyens de mieux travailler.

Surtout par ces temps qui révèlent une ampleur abyssale de la dette publique extérieure ne notre pays que le régime de Macky Sall aurait évalué à 15 000 Mds de FCFA, le gouvernement de Ousmane Sonko à 17 000 Mds de FCFA et la Banque Mondiale à plutôt, 26 000 Mds de FCFA et uniquement au 31 Décembre 2023! Que seraient alors les chiffres établis pour jusqu’en fin 2024?

J’avais bien prévenu qu’il fallait s’attendre au pire et ne communiquer sur nos finances publiques, qu’en étant capables de proposer des solutions aux risques de méfiance des investisseurs et des prêteurs, sous-peine d’aggraver la situation de stress financier du pays.

Parce que la crédibilité financière d’un pays n’est pas la somme algébrique de la crédibilité des dirigeants qui se succèdent à sa tête. Pour les prêteurs, un pays est financièrement crédible ou ne l’est pas, quelles qu’en soient les causes ou autres excuses, bonnes pour la consommation politique interne.

Il nous faut donc plutôt communiquer, pour rassurer sur notre capacité d’ingénierie financière, afin de démontrer que nous pouvons financer notre développement économique et social, rien qu’en finançant la libération de la croissance endogène et inclusive sur les chaînes de valeurs. C’est plus intelligent que d’accumuler la dette publique qui devient insoutenable.

Cela n’empêche pas d’honorer le service de la dette. Et cela n’a rien à voir avec les méthodes de nos financiers usuels, qui ne font que dans la comptabilité publique. Nos départements ministériels devraient plutôt apprendre à faire de l’ingénierie financière, comme partie intégrale des stratégies de développement de leurs secteurs, au lieu de compter uniquement sur le budget de l’état. Sinon, vraiment n’importe qui peut être ministre sans régler de problèmes.

J’ai d’ailleurs, toujours été en alerte, pour ne surtout pas fricoter avec ces “hommes et femmes dans les affaires” et autres “financiers”, qui surgissent de nulle part, chaque fois que le pouvoir change de mains dans un pays Africain.

D’ailleurs, ces “nouveaux génies de la finance” me le rendent bien, en me témoignant certes beaucoup de respect en public comme en privé, mais sans vouloir trop s’approcher de moi, du fait de ma réputation longtemps établie, de lutte intransigeante contre la corruption au sein même d’institutions internationales. Leur argent n’aime pas le bruit!

C’est comme si c’était une règle établie, que chaque nouveau régime Africain devrait créer ses propres voies et réseaux divers (VRD), pour financer des activités pseudo-politiques, qui leur permettent d’acheter des apporteurs de clientèles politiques et, s’enrichir personnellement pour rester au pouvoir.

C’est en cela que la révolte d’inspecteurs des impôts, des domaines, du trésor et d’autres cadres de l’administration Sénégalaise, contre un système dont ils peuvent profiter, est un sacré coup de pouce de Dieu-Tout-Puissant pour le peuple Sénégalais.

Et il est bien possible de recourir à de vrais ingénieurs financiers du développement, s’il s’agit vraiment de créer de nouveaux instruments financiers qui aident aussi à limiter l’endettement public des états Africains.

Ceux-là sont moins tonitruants et respectent trop la manière de gagner l’argent honnêtement, pour pas le gaspiller et s’exposer avec, pour être socialement reconnus avec force folklore.

Ces vrais financier sont sérieux et professionnels et savent très bien, que l’enrichissement rapide, sans inventions notoires et/ou création de nouveaux produits, services et marchés, est souvent suspect de violations de règles.

Parce que la finance n’est pas une affaire de prestidigitation! C’est pourquoi ils ne travaillent jamais avec ces-dits nouveaux “génies de la finance”, de peur d’être mêlés à des scandales de blanchiment ou de recel de détournements de deniers publics.

La preuve, beaucoup de ces dits “génies” ne prospèrent que dans des pays où l’état est défaillant et, finissent par fuir leurs propres pays, quand les gouvernements avec qui ils faisaient des affaires tombent, pour aller se réfugier dans des sortes de paradis des affaires troubles.

Après leur fuite, il faudrait peut-être bien suivre leurs activités, pour savoir s’ils continuent vraiment d’opérer ailleurs que là où ils sont inquiétés, parce que quand on est un vrai financier, on doit pouvoir travailler partout où on a besoin d’ingénierie financière. Et c’est le cas actuellement, dans le monde entier, ce qui fait qu’un vrai financier ne chôme pas du tout.

En Europe et aux USA, on connaît des associations de ressortissants de pays Africains. Devrait-on bientôt connaître des associations de “génies de la finance” à la retraite forcée, dans des paradis des affaires troubles, si leur statut de VIP ne leur permet décemment pas, de fréquenter d’autres de leurs compatriotes y ont émigré pour gagner leur vie à la sueur de leur front?

En tout cas, ce serait pour eux, l’occasion de passer des journées ensemble, comme dans le cas des YENDU au Sénégal, pour partager des repas de leurs terroirs d’origine et, garder une sorte de contact avec leurs pays. Parce qu’un Africain peut difficilement se passer de sa cuisine.

Mais cela ne serait pas suffisant pour eux, parce que ce genre de personnes est aussi un jouisseur de privilèges sociaux et, ne peut bien vivre culturellement, qu’en étant adulé et envié dans son propre pays, pour avoir quelque signification sociale.

Ces “génies” risquent ainsi de rester en exil dans leurs prisons avec une fortune qui ne leur sert plus à rien. Cette punition psychologique et morale finit par les faire rentrer au pays pour risquer de s’y faire arrêter. Ne les enviez pas!

C’est vrai que Jupiter rend fous ceux qu’ils veut perdre! Avec la révolution démocratique et populaire Sénégalaise que rien ne peut plus arrêter, rien ne sera plus comme avant en Afrique.

Excellent week-end à tous, dans la joie et la promesse de lendemains meilleurs pour notre Mère Afrique que nous aimons tous.

Pr. Pape Demba THIAM