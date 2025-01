Legere hausse du taux de chômage au Sénégal: L’économiste Abdoulaye Seck attire l’attention des autorités

Partager Facebook

Le chômage reste une équation que les régimes qui se sont succédé n’ont pas pu satisfaire. Dès lors, sous l’ère Diomaye, nombreux sont ces jeunes diplômés ou dans un autre secteur à espérer. Une situation à prendre très au sérieux selon l’économiste Abdoulaye Seck.

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié son enquête nationale trimestrielle sur l’emploi au Sénégal pour le troisième trimestre de 2024. Selon le rapport les résultats mettent en lumière des disparités marquées selon le sexe, le milieu de résidence et des indicateurs préoccupants sur le chômage et la jeunesse.

Le taux d’emploi, quant à lui, s’établit à 42,8 %, en baisse de 1,6 point par rapport à la même période en 2023 (44,4 %). Les urbains sont légèrement avantagés (45,7 %) par rapport aux ruraux (38,3 %), tandis que l’écart entre hommes (56,4 %) et femmes (28,8 %) reste frappant. Mais à en croire Abdoulaye Seck, économiste, le contexte d’après élection et de l’installation d’un nouveau régime est marqué par une période de transition avec des orientations prises par le nouveau régime. Ce qui fait que les investisseurs veulent attendre pour avoir un cadre référentiel et des orientations claires et les propositions du régime et continuer à faire des investissements et à créer de l’emploi. « Si on compare les chiffres on voit que c’est dans la même lignée face aux années précédentes. Je ne pense pas qu’il y ait un grand écart mais ce qui est à noter c‘est que 31,4% de la population dont les âges varient entre 13 et 24 ans sont en emploi ni éducation et formation c’est grâce et cela interpelle au plus haut niveau les responsables en termes de politiques et d’orientations à mettre en place », a-t-il avancé.

Pour l’économiste, on ne peut pas mettre toute cette frange jeune qui sont exclus des activités économiques mais de la production et dans la sensibilisation. « Nous avons besoin de toutes nos forces car il y a cette difficulté certes, mais aussi au plan international et cela demande une mobilisation exceptionnelle et de tous les acteurs mais aussi la main d’œuvre locale et formée pour faire bénéficier des retombées de l’exploitation de nos ressources à tous les sénégalais. Nous sommes des spectateurs car on attend des dividendes qui nous viennent des multinationales mais rarement on y voit des sénégalais et donc il faut les former », a renchérit l’économiste. Selon lui, il faut être éduqué pour prétendre à un emploi.

L’écart est énorme et si on ne déploie pas d’effectif dans l’encadrement pour que le sénégalais puissent un quota d’ouvriers qualifiés dans les chantiers, ce serait tout bénéfique. « Il faut savoir que l’Etat dans sa projection annuelle dont 1377 milliards prévus pour la formation mais il faut faire un focus sur la formalisation des entreprises et l’implication du secteur privé local et créer des emplois accessibles pour que le pays en tire bénéfice », a-t-il dit.

Le taux de chômage a atteint 20,3 %, marquant une hausse de 0,8 point par rapport à 2023 (19,5 %). Selon la définition stricte du Bureau international du travail (Bit), il est estimé à 5,3 %. Les femmes restent les plus vulnérables face au chômage, avec un taux de 32,9 % contre 11,8 % chez les hommes. De plus, la zone rurale affiche un taux plus élevé (21,9 %) que la zone urbaine (19,2 %).

MOMAR CISSE