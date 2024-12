Législation Foncière au Sénégal : Le CRAFS engage le débat une gestion durable des ressources

Partager Facebook

Le Sénégal organise un atelier national de partage avec le Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS), sous la présidence de M. Ababacar Diop. Selon des informations, cet atelier a rassemblé des experts, décideurs et acteurs de terrain pour discuter des propositions de législation foncière et des résultats du Forum de Nouakchott sur le pastoralisme. L’objectif était de promouvoir une gouvernance inclusive et durable des ressources foncières, particulièrement dans les zones pastorales.

Sur ce, les débats ont permis de souligner les défis liés à l’accès équitable aux terres et aux pâturages dans un contexte marqué par la pression démographique, les changements climatiques et les conflits d’usage. Egalement, on peut noter les projets visant à renforcer les droits des communautés locales tout en garantissant un cadre légal qui favorise le développement économique et la cohésion sociale.

Les enseignements tirés du Forum de Nouakchott +10 ont également enrichi les réflexions sur l’intégration régionale et la préservation des systèmes pastoraux. Cet atelier s’inscrit dans l’engagement du CRAFS à défendre les intérêts des populations rurales et à promouvoir un dialogue constructif pour une réforme foncière adaptée aux réalités du Sénégal.