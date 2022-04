Législative 2022: Zahra Iyane Thiam écarte la thèse de la cohabitation avec l’opposition

Après une défaite au niveau de Sicap Liberté , le responsable politique de l’Alliance pour la République Zahra Iyane tient à recoller les morceaux. Face à la presse ce Mardi au siège du parti, la candidate de la coalition a fait l’appel à la mobilisation et à s’inspirer des élections passées pour pouvoir se rectifier pour les prochaines échéances électorales du 31 Juillet.

La coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de Sicap Liberté ne compte pas baisser les bras après une déception des élections passées. Sorties malheureuses de ces échéances, Zahra Iyane Thiam et l’ensemble des membres de la coalition présidentielle ont organisé leur assemblée générale de Mardi pour discuter sur les nouvelles directives des élections législatives à venir. Dans sa déclaration, elle déclare que plus 50.000 parrainages ont été collectés et seront remis au directoire du parti pour montrer que cette formation est enfin prête pour relever le défi. Montrer au Chef de l’état Macky Sall que l’heure que l’impossible n’est pas Zahra, raison pour laquelle, toutes les forces vives de cette localité se sont mobilisées.

A cet, la coordinatrice du Parti de l’Alliance pour la République au niveau de Sicap Liberté a affirmé que le choix des investitures a été chose facile car c’est dans l’unanimité qu’il était fait mais elle rappelle que chacun est libre aussi de se présenter. En tout de leur coté ils feront la présentation des candidats retenus concernant la commune de Sicap-Liberté dès que la commission qui a été mise sur pied au niveau de la commune aura fini ses travaux. Nous avons décidé de présenter 2 candidatures et nous les soumettrons à qui de droit… » informe Zahra Iyane Thiam.

Zahra Iyane Thiam a tenu à lancer un message a la population concernant ce qu’elle appelle comme de la manipulation venant du côté de l’opposition. En effet , selon elle , la cohésion ne peut se faire à l’hémicycle avec une opposition qui né ses soucis pas de l’intérêt du pays mais juste dans le but de freiner le gouvernement dans sa logique de mettre le pays sur la voie du développement. Une chose déjà encours avec le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui touchera toutes les couches stratégiques comme la Santé, l’éducation, les infrastructures mais surtout dans le domaine de l’employabilité des jeunes avec plus de 400.000 emplois créés par l’État du Sénégal » a-t-elle martelé.

A l’en croire, Zahra Iyane Thiam avance que la victoire de la coalition Benno Book Yakaar d’effective que si tout se fait dans l’unité. En tout cas de son côté , elle réinvestit le terrain pour remobiliser tout le monde afin de faire partie , ceux qui vont donner la victoire au Chef de l’état Macky Sall au soir du 31 Juillet 2022 car elle est persuadé qu’ à l’échelle locale comme à l’échelle nationale, cette opposition ne peut pas et ne sera pas à la hauteur des enjeux locaux ni nationaux, encore moins internationaux.