Législatives 2024: La DGE dévoile la composition de l’électorat avec les tranches d’âge des électeurs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Direction générale des élections (DGE) au Sénégal a publié un diagramme qui détaille la répartition par tranche d’âge des 7,3 millions d’électeurs inscrits, permettant de mieux comprendre la composition démographique de l’électorat et d’analyser les comportements de vote potentiels.

D’après les données fournies, « les jeunes de 18 à 25 ans représentent 11 % de l’électorat avec 783 084 inscrits, suivis des 26-35 ans qui constituent le groupe le plus important avec 27 % (1 969 052 électeurs). Les tranches d’âge suivantes, 36-45 ans et 46-60 ans, représentent respectivement 23 % et 24 % de l’électorat avec 1 744 944 et 1 739 614 inscrits. Les électeurs de plus de 60 ans complètent cette répartition. »

Cette initiative vise à offrir aux candidats et analystes un outil précieux pour ajuster les programmes électoraux aux attentes spécifiques des différentes générations. Selon la DGE, « cette nouvelle approche peut aider les candidats à mieux cibler leurs propositions en fonction des préoccupations de chaque groupe d’âge, ce qui pourrait influencer les résultats des élections. »

Les Sénégalais se préparent à élire les députés de la 15e législature le 17 novembre, à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale en raison de désaccords avec l’ancienne majorité. Cette élection se déroulera selon un système hybride combinant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.

Au total, 112 sièges seront à pourvoir dans les 54 départements du pays, incluant 46 sièges au Sénégal et 8 pour la diaspora, avec 53 sièges supplémentaires répartis selon la liste proportionnelle.