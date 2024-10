Législatives 2024 : Les démissionnaires de « Taxawu Senegal » lancent le parti « PACTE »

Partager Facebook

Les vingt six (26) membres démissionnaires du mouvement Taxawu Senegal ont lancé dimanche, leur propre formation politique. Il s’agit du Parti pour l’action, la convergence, le travail, et l’équité (Pacte)/Siggil Sa Rew. Le président dudit parti, Made Codé Ndiaye, a annoncé leur décision de soutenir le Pastef pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

« On a jugé nécessaire de mettre sur pied ce parti et remettre le pays à l’ordre sur le plan politique mais surtout sur le plan de son développement de l’économie de pouvoir porter des idées, des contributions qui seront importantes pour le nouveau régime pour pouvoir avancer sur de nouveaux chantiers pour le Sénégal», a déclaré M. Ndiaye, lors de son discours. Il a annoncé, à l’occasion, leur soutien au parti Pastef. « On a décidé de soutenir le Parti Pastef pour les élections législatives anticipées du 17novembre 2024 parce que la majorité est essentielle pour matérialiser l’alternance et les donner les moyens nécessaires pour faire les transformations lesquelles les sénégalais les ont élu et pour avoir ces transformations il faut avoir une majorité à l’assemblée nationale et c’est cette majorité qui leur permettra de voter les lois qui leur permettront d’apporter ces transformations structurelles».

Abordant le référentiel « Sénégal 2050 » présenté ce lundi au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), Made Codé Ndiiaye et ses camarades ont salué la rapidité du nouveau gouvernement «de mettre en place le plan stratégique de développement 2050 parce que avec l’ancien régime», ont-ils rappelé, « il a fallu 2ans pour sortir le PSE et eux il a fallu juste 6 mois, nous les félicitations pour cela et nous les encourageons dans cette nouvelle dynamique qu’ils sont entrain d’impulser pour ce pays à savoir le Jub Jubal Jubaneti ».

A noter que des responsables du parti au pouvoir notamment Abass Fall, Cheikh Alioune Bèye, vice président Pastef et Madièye Mbodj, ont pris part à la rencontre.