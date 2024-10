Législatives 2024 : Ousmane Sonko et Barthélémy Dias éligibles

Partager Facebook

Le Conseil constitutionnel a officiellement rejeté les recours déposés contre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, deux figures clés de la scène politique sénégalaise, leur permettant ainsi de participer aux élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre.

Le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable les recours introduits contre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Les sept sages ont déclaré non fondées les requêtes contre Sonko et Dias, qui sont respectivement le leader du Parti Pastef et celui de la Coalition « Samm Sa Kaddu ».

Barthélémy Dias, Maire de Dakar, se présente en tête de liste pour la coalition « Samm Sama Kaddu » tandis qu’Ousmane Sonko est également en lice avec son parti. Barthélémy Dias, quant à lui, continue de jouer un rôle crucial au sein de la politique locale, surtout à Dakar. Sa candidature à la tête de la coalition « Samm Sama Kaddu » est perçue comme une force de rassemblement pour les mouvements de gauche et de contestation.

Ces élections anticipées sont un test pour le régime en place, mais aussi pour l’opposition, qui tente de se renforcer après plusieurs années marquées par une gouvernance sous l’égide de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).

La participation de Ousmane Sonko et Barthélémy Dias pourrait bien redessiner l’équilibre des forces au sein de l’Assemblée nationale.