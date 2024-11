Législatives 2024 : Quelles attentes après la victoire du Pastef ?

Partager Facebook

Les attentes des Sénégalais sont grandes avec les Patriotes PASTEF vainqueur des élections législatives de ce dimanche 17 Novembre 2024 . Plusieurs problèmes attendent les députés particulierement la jeunesse fortement touchée par le chômage et l’inflation.

Lors de sa campagne présidentielle, les promesses s’articulaient autour de plusieurs réformes qui comprenaient la lutte contre la corruption, la révision des permis de pêche pour les entreprises étrangères et l’obtention d’une plus grande part des ressources naturelles du pays pour la population. Il y’a aussi la jeunesse touchée par le chômage et l’inflation.

Plus de 60 % des Sénégalais ont moins de 25 ans et 90 % d’entre eux occupent des emplois informels. Les pêcheurs artisanaux affirment que les chalutiers étrangers ne leur laissent que peu de poissons à pêcher et que les industries pétrolières et gazières du Sénégal sont dominées par des sociétés étrangères.

Le PASTEF qui avait besoin d’au moins 83 sièges pour obtenir la majorité à l’assemblée a réussi comparé aux ententes qu’avaient lancé des analystes. Les premiers résultats provisoires sont favorables au Pastef mais le décompte final ne sera publié que plus tard dans la semaine.