Législatives 2024: Une grande leçon de démocratie 

Le Conseil constitutionnel vient de publier les résultats définitifs des élections législatives du 17 novembre 2024. La haute juridiction vient ainsi de confirmer les résultats provisoires tels que publiés par la Commission électorale. Pastef rafle la mise avec 130 députés sur 165. Takku-Wallu, 16, Samm Sa Kaddu 3 et Jamm Jariñ, 7. Les autres se partageant les sièges restants. Une victoire éclatante qui n’a souffert d’aucune contestation. Il n’y a pas eu de recours. D’ailleurs, la plupart des leaders politiques ont félicité le Pastef déjà après la publication des tendances.

Une grande marque de démocratie pour le Sénégal qui vient, ainsi, de confirmer sa maturité, son ancrage dans les valeurs républicaines conformément à ses traditions et religions. La culture républicaine et politique ambiante s’adosse, en effet, sur des valeurs traditionnelles fortes de solidarité et de partage, d’équité et d’honnêteté, d’altruisme et de partage. C’est notamment pour ces raisons que le pays, malgré les péripéties, ne fléchit pas. Il garde le cap et continue à surprendre l’Afrique et le reste du monde.

Et cette victoire, nous la devons à tous les acteurs politiques pour avoir joué le jeu jusqu’au bout. Nous le devons également au Ministère de l’intérieur pour le travail accompli, sans faute appuyé en cela par l’administration territoriale, du Gouverneur aux chefs de villages et de quartiers en passant par les Préfets et les Sous-Préfets. Nous le devons également au dévouement et à l’engagement professionnel des Forces de défense et de sécurité (Fds) qui n’ont pas failli dans leurs missions de sécurisation, à tous les niveaux. Mais, nous le devons surtout à ce peuple résilient et serein.

La moitié des inscrits est sortie pour voter. L’autre moitié s’est abstenue. Le silence est une forme de communication. C’est pourquoi, les gagnants doivent certes savourer leur victoire, mais doivent rester humbles et modestes. Le triomphalisme n’a pas de place dans un pays où tout est urgence.

Mieux, les promesses doivent être en cours de concrétisation, ce qui demande l’engagement de tous. Car, le peuple attend et accorde une grande confiance à ses dirigeants qui doivent démontrer que ce choix n’a pas été une erreur. Or, on ne travaille pas dans le brouhaha. Il faut une sérénité et un esprit de dépassement. Le temps de la politique est passé. L’heure est désormais au travail.

Assane Samb