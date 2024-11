Législatives : Baba Ndiaye, ancien PCD de Kaolack, soutient le Pastef

Partager Facebook

Le camp du pouvoir se renforce au niveau de Kaolack. Baba Ndiaye, Président du Conseil Départemental de Kaolack sortant, a officiellement tourné le dos à l’Alliance Pour la République (APR) pour soutenir le parti Pastef.

Il l’a signifié, ce week-end, lors d’un grand rassemblement où il décline les lignes forces de son nouveau choix: »Nous allons soutenir, sans condition, le Pastef pour lui donner une écrasante majorité à l’Assemblée Nationale. Travailler à sa large victoire pour lui permettre de dérouler le programme Sénégal 2050 sans entrave est notre credo », souligne le Président Baba Ndiaye qui a déclaré avoir répondu à la main tendue des responsables de Pastef pour une majorité confortable au soir des élections législatives du 17 novembre 2024: »J’invite à tous nos partisans et sympathisants à investir le terrain politique, sensibiliser au mieux les populations à voter utile en votant massivement le Pastef. Une majorité absolue du camp présidentiel permettra aux nouveaux gouverner correctement », a dit M.Ndiaye.

Disons que la rencontre très riche en couleurs et en sonorités a enregistré la présence des responsables du parti Pastef dont Cheikh Thiaw ( Pr à l’université du Sine Saloum), le Pr Abdou Diagne, Serigne Khadim Mbacké, Ndéné Mbodj (DG du COUD), des responsables de la Diaspora comme Amadou Sarr (Espagne), El Hadji Malick Ndao (Suisse), des responsables locaux du Pastef des Abattoirs comme Abdoulaye Mergane et son équipe qui ont magnifié la venue du Président Baba Ndiaye. Mme Sophie Ndoye Ndiouck, Présidente de la Plateforme régionale des femmes leaders, Senghane Mbaye, Chérif Boune Oumar Diallo( arrivé 3ème lors des législatives de 2022) ont vivement apprécié la décision et se sont, sur ces entrefaites, engagés à voter massivement pour le Pastef. Lamine Diaw, opérateur économique de son état et grand responsable du Pastef a aussi été de la partie et a fait porter au Président Baba Ndiaye le bracelet du Pastef à l’effigie du Président Diomaye-Sonko ainsi que le foulard.