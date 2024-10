Législatives : Les grandes lignes de la carte électorale

Partager Facebook

La carte électorale pour le scrutin du 17 novembre prochain a dévoilé ses grandes lignes. En effet, “7 048 lieux de vote à travers le pays, comportant 16 440 bureaux de vote”, vont permettre aux Sénégalais d’accomplir leur devoir civique le jour J “sans encombre”. Pour les répartitions par régions, Dakar, Thiès et Diourbel se taillent la part du lion, avec respectivement “1 829 821, 1 003 310 et 635 793 électeurs”.

Avec plus de 400 000 votants chacune, Saint-Louis, Louga et Kaolack talonnent le trio de tête. Avec pas moins de 300 000 inscrits, Ziguinchor, Matam, Fatick et la diaspora (367 lieux de vote pour 807 bureaux de vote) ne sont pas mal loties. Viennent ensuite les bastions électoraux qui comptent un peu plus de 200 000 électeurs : Kaffrine, Kolda, Tambacounda et Sédhiou. Enfin, du haut de ses “72 413” votants, Kédougou constitue la densité la plus faible.