L’équipe type de la semaine: Découvrez les onze performances

C’est la sélection des joueurs qui se sont illustrés du 19 au 25 avril. Cette équipe est marquée par la présence des latéraux qui ont réussi de bonnes prestations, Dion Lopy reste incontournable dans l’entrejeu, au moment où Ismaila Sarr et Pape Youssou Paye ont porté leurs équipes vers la consécration.

Retour d’Edouard Mendy dans la sélection de la semaine. Le portier de blues a réussi un autre clean sheet samedi face à West Ham. Importante victoire de Chelsea (1-0) qui est à la 4e place à 3 longueurs des Hammers et 4 points de Liverpool. Le gardien de 29 ans compte 15 clean-sheet cette saison.

Naples qui joue ce soir à 16h30 face à Torino a obtenu une victoire la semaine passée. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont largement battu la Lazio qui a toutefois réussi à marquer (5-2). Le Roc disputait sa 23e titularisation avec l’équipe cette saison.

Indispensable dans la charnière centrale de son club, Khadim Rassoul Joher qui n’a été absent que deux fois cette saison, était solide à son poste hier pour son 30e match de la saison. Adana Dermispor a fait le plein face à Tuzlaspor (3-0). Une victoire à l’extérieur précieuse qui offre au club du défenseur central la première place de la deuxième division turque. Le club est invincible depuis le 23 février et est bonne route pour être promu.

Belle semaine pour l’AS Nancy Lorraine qui a réussi une victoire et un match nul la semaine passée. Sur ces bonnes notes, une belle prestation du latéral gauche Saliou Ciss qui a réussi le doublé face à Ajaccio mardi (2-0). Il compte 5 buts cette saison.

Pour la troisième fois de la saison, il enchaine trois matchs et joue pleinement un match sans être remplace. A 31 ans, Lamine Gassama, arrière droit retrouve sa forme habituel et gagne du temps de jeu. Face à Karagumruk d’Alassane Ndao, Goeztepe a fait un bon match nul (1-1).

C’est une satisfaction pour son entraineur David Guion , Dion Lopy fait de bonnes choses en Ligue 1 pour ses débuts. Malgré la défaite du stade de Reims face au Marseille samedi (1-3), le jeune espoir de 19 ans a été crédité d’un bon match par les supporters. Ils n’ont pas hésité une seconde fois de l’élire Homme du match.

En coupe de France comme en Ligue 1 cette semaine du TOTW, le PSG s’est imposé devant ses adversaires. Sur le banc lors de la victoire face au Metz hier (1-3), Gana Gueye a joué sa partition mercredi lors de la large victoire face à Angers (5-0) qui permet au champion en titre de se qualifier pour le carré d’as de la coupe de France.

Son pari était de rester avec Watford et de retrouver la Premier League, Ismaila Sarr l’a réussi avec brio. Cette saison il est le joueur le plus utilisé par l’entraineur avec 31 matchs et compte 8 buts en Championship. Sa dernière réalisation du samedi passé a scellé la montée du club en première division. Face à Millwall, les Hornets n’ont pas raté le coche et se sont suffi au but de Sarr (1-0).

Il est l’actuel deuxième meilleur buteur du championnat avec 16 buts. Mame Biram Diouf a inscrit son 5e penalty de la saison mardi passé. Hatayspor, à domicile s’est imposé face à Antalyaspor (3-2). Il n’a pas pu augmenter ce chiffre ce week-end en raison d’une suspension pour cumul de cartons. Hatay jouera demain à 17h30.

Bon mois d’avril pour Ibrahima Ndiaye qui a réussi hier un but et une passe décisive. Lucerne qui a grimpé à la 6e place de la Super League Suisse s’est imposé face au FC Zurich (3-1). Le polyvalent joueur de 22 ans compte 5 buts et 3 passes décisives en 30 matchs disputés.

Le Jaraaf est qualifié en quart de finale de la coupe CAF. Un exploit historique pour le club grâce au serial Killer Pape Youssou Paye. Face à l’Etoile Sahel mercredi, Il a inscrit le but de la qualification qui permet au vert et blanc de poursuivre la campagne africaine. Buteur lors des trois derniers matchs du Jaraaf, le capitaine “Fathié3 a remis les pendules à l’heure dans ce groupe C.