LES 50 PERSONNALITÉS QUI ONT FAIT BOUGER 2024

Comme chaque année, Rewmi Quoditien (Groupe Rewmi Network) publie sa liste des 50 personnalités les plus influentes. Economiste, artiste, politique, chaque personnalité présente dans ce classement — sans tenir compte de l’ordre – a marqué l’année 2024, à sa manière. Portrait de 50 Sénégalais influents.

1 Ousmane Sonko

Nommé Premier ministre, Ousmane Sonko est la figure clé qui a contribué à la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la Présidentielle 2024. Après avoir fait élire un Président de la République au 1er Tour, la tête de liste de Pastef a gagné, avec une majorité écrasante, les élections législatives remportant les trois quarts des sièges du Parlement.

2 Bassirou Diomaye Faye

Élu le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye devient à 44 ans le plus jeune président dans l’histoire de la République du Sénégal. Le destin fait qu’il accède à cette fonction le 25 mars 2024, date de son anniversaire. Un parcours d’autant plus remarquable qu’il a quitté la prison pour devenir Président de la République.

3 Aminata Touré

L’ex Première ministre du Sénégal Aminata Touré est considérée comme la tête pensante du nouveau Pastef. Elle bénéficie d’une nouvelle ascension politique sous les nouveaux dirigeants sénégalais. Elle est nommée Haut Représentant du Chef de l’Etat Bassirou 4 Diomaye Faye.

4 Moundiaye Cissé

Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l’Ong 3D, (Décentralisation, Droits humains, Développement local), Moundiaye Cissé a beaucoup contribué à la pacification de l’espace politique. Il fut également l’un des artisans du dialogue politique qui a conduit à la libération de plusieurs détenus politiques.

5 Birahim Seck

Quelques soient les régimes qui se succèdent, Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil est un militant qui reste toujours arc-bouté sur ses convictions. Toujours droit dans ses bottes, Birahim Seck reste ce défenseur intrépide des droits de l’homme, partisan de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes.

6 Maram Kairé

Il est présenté comme l’homme du Big-Bang Spatial Sénégalais. Premier Africain à recevoir le Prix Marcel Moye de la Société Astronomique de France et premier Sénégalais à avoir un astéroïde qui porte son nom, il est aujourd’hui à la tête de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES). En aout 2024, le Sénégal a lancé son premier satellite dans l’espace dénommé GAINDESAT.

7 Mbagnick Diop

Comme chaque année, le président Mbagnick Diop et le MEDS s’illustrent par l’exemplarité d’initiatives de grande envergure parmi lesquelles on peut citer le Forum du 1er Emploi, moment de solidarité avec la jeunesse sénégalaise, les Assises économiques annuelles du MEDS, le Salon des Startup (Afritech), les Rencontres Internationales, les ALA et les Cauris d’Or qui sont une incontestable référence de célébration du culte de l’Excellence, de la créativité, de l’innovation et de la performance. Le Président Mbagnick Diop s’est imposé comme une personnalité civile et un interlocuteur privilégié des décideurs politiques….

8 Baidy Agne

Il est devenu une figure incontournable de l’économie sénégalaise. Baïdy Agne, s’il fait parler de lui, c’est surtout à travers le Conseil national du patronat. Dans le cadre de ses fonctions le Président Baïdy AGNE joue un rôle majeur pour l’accroissement de l’investissement privé, l’amélioration du climat des affaires, la bonne gouvernance publique et privée, ainsi que la préservation de la paix sociale.

9 Pr Souleymane Mboup

Le professeur Souleymane Mboup de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) a été dsitingué, en 2024 à Boston aux USA pour ses recherches sur le syndrome d’immunodéficience acquise, la virologie, l’immunologie, les virus et les maladies virales. Le professeur Mboup a été choisi parmi 4000 chercheurs en provenance de 92 pays.

10 Bougane Guèye Dany

Avec l’avènement de Pastef au Pouvoir, Bougane Guèye a tenté de combler le vide dans l’espace médiatique. Bougane qui se voulait l’adversaire principal de Macky Sall avec sa fameuse « tibb tank », a opéré un marquage à la culotte contre Pastef, Sonko en particulier.

11 Youssou Ndour

Youssou N’Dour demeure toujours l’une des voix les plus célèbres d’Afrique dans le monde. Le célèbre chanteur a été distingué Le lundi 8 juillet 2024, par l’université Berklee de Valence en Espagne, recevant ainsi le titre prestigieux de docteur honoris causa.

12 Mamadou Ly (Ma Revue de presse)

Journaliste, Mamadou LY, est connu grâce à sa revue de presse incontournable pour les Sénégalais et la diaspora. Fondée par Mamadou Ly, « Ma Revue de Presse » est l’exemple achevé d’un média de type nouveau, loin des formats et des codes traditionnels. « Ma Revue de Presse » partagé avec des milliers d’internautes via diverses plateformes, est devenue un outil d’information populaire utilisé par des citoyens ordinaires, des cadres des secteurs public et privé, des acteurs de la société civile.

13 Amadou Bâ

Macky Sall l’a désigné comme candidat de BBY à la présidentielle de février 2024 où il est arrivé 2e derrière la coalition Diomaye Président. L’homme a gravi les échelons de l’administration. Aux dernières législatives, parti sous la bannière « Jam ak Njarin », il a obtenu 330 865 voix (9,15%) soit 7 sièges.

14 Me Bamba Cissé

Maître Bamba Cissé est un avocat au Barreau de Dakar depuis 2003. Il a été au-devant de la scène médiatique avec les déboires judiciaires de Ousmane Sonko. La dignité, la conscience, l’indépendance, la probité, l’humanité sont les valeurs que prône l’avocat, qui dispose d’une pratique pointue à la fois en droit pénal, en procédure pénale, en droit civil et procédure civile sénégalaise.

15 Barthélémy Dias

Maire de Dakar, il a un bon bilan. Barthélémy Dias a placé l’humain au cœur de son projet pour le développement de la ville de Dakar, avec le programme« Dakar bi nu bokk, un projet pour Dakar et les Dakarois ». Au titre des réalisations, il a entamé un vaste programme de rénovation et d’extension de la voirie urbaine non classée estimée à plus de 7 milliards de franc CFA… Plus de 157 km de routes communales ont été ainsi réhabilitées…

16 Serigne Mountakha Mbacké

Le Khalife général des Mourides, s’est illustré encore cette année par son engagement en faveur des causes sociales. Face aux inondations qui ont durement frappé la ville sainte de Touba, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a mobilisé une aide financière de 200 millions FCFA pour venir en aide aux victimes.

17 Serigne Babacar Sy Mansour

Actuel khalife général des tidianes, le très respecté Serigne Babacar Sy Mansour a fait plusieurs sorties sur les drames sociaux telle que l’émigration clandetine. Le khalife a insisté sur l’urgence de faire de la jeunesse désorientée une priorité nationale.

18 Cheikh Mahi Niass

Cheikh Mouhamadou Mahi Niass khalife général de Médina Baye n’a cessé de prêcher pour la paix. Ses missions de paix l’ont projeté au-devant de la scène. Couvert de son manteau de président en exercice de l’Union islamique africaine, Cheikh Mahi a enregistré des succès retentissants dans ses missions de retour de la paix dans la région africaine.

19 Serigne Mouhamadou Makhtar Laye

Il est le sixième Khalife intronisé. Réputé discret, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye appelé affectueusement « Doudou » assure sa mission d’œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Le nouveau khalife des Layènes brille aussi par sa discrétion.

20 MGR Benjamin Ndiaye

Monseigneur Benjamin Ndiaye ne cesse de dénoncer la montée de la violence dans tous les secteurs de la société. Mgr Benjamin Ndiaye a encore consolidé l’unité de la Nation sous le sceau de l’unicité de Dieu. Il dit toujours la Bonne Parole.

21 Macky Sall

Bien qu’il ait quitté le Pouvoir, Macky Sall jouit toujours d’une impressionnante belle image en Afrique, en Europe et en Asie. Toujours écouté et respecté, Macky Sall a été nommé président du Centre mondial sur l’adaptation en remplacement de l’ancien SG de l’ONU Ban Ki-moon. Il a rénoncé à son mandat de député.

22 Me Ciré Clédor Ly

Me Ciré Clédor Ly est l’un des avocats les plus célèbres du Sénégal et de l’Afrique. Peu bavard, l’avocat du barreau de Dakar depuis près de 30 ans, a une expérience dépasse les frontières sénégalaises. D’innombrables chefs d’Etat africains ont fait appel à lui. S’il n’est pas le meilleur parmi les avocats de Ousmane Sonko, il fait partie de l’un d’eux à le tirer des griffes de la justice.

23 Reug- Reug

Oumar Kane, surnommé “Reug Reug” est un lutteur qui s’est reconverti dans le MMA. Né le 14 mars 1992 au Senegal, Reug Reug devient champion de la division reine du ONE Championship (MMA) en s’imposant contre Anatoly Malykhin. De Thiaroye à Bangkok, il incarne la réussite et la persévérance.

24 Anta Babacar Ngom

Elle fut l’unique femme à participer à la Présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal, Anta Babacar Ngom a bie tiré profit de son succès dans les affaires, pour se hisser au sommet de l’Etat. Elue députée sous la bannière de la coalition Samm Sa Kaddu, elle entend solidifier son appareil politique.

25 Docteur Amadou Sall Institut Pasteur

Virologue, directeur de l’Institut Pasteur de Dakar depuis 2016. Dr Amadou Sall est l’une des figures de la recherche médicale du Sénégal. Plaidant pour la souveraineté sanitaire régionale, l’Institut Pasteur construit un nouveau site de fabrication de vaccins à Diamniadio.

26 Guy Marius Sagna

Il a été l’un des acteurs majeurs de la scène politique sénégalaise en 2024. A l’assemblée nationale, l’activiste Guy Marius Sagna incarne le « député du peuple » et une nouvelle génération de la lutte anti-impérialiste . Député sénégalais et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il a été victime d’agression au Togo.

27 Ousmane Diagne

Nommé ministre de la Justice, Ousmane Diagne est reconnu pour son engagement envers la justice et son intégrité professionnelle. Réputé incorruptible et intransigeant, il est connu pour sa connaissance approfondie des rouages du système judiciaire. Il est distingué par son dévouement et ses compétences avérées dans le domaine juridique.

28 Général Jean Baptiste Tine

Le Général Jean Baptiste Tine est le nouveau ministre de l’Intérieur. L’homme est connu pour sa rigueur, sa haute définition de l’éthique et de l’exemplarité. Entré en service le 1er septembre 1981, le général aura gravi tous les échelons avant de toucher le Graal. Le général TINE reste l’un des hommes les plus expérimentés dans son corps.

29 Birame Soulèye Diop

Birame Souleye Diop est le nouveau Ministre de l’Énergie, du pétrole et des Mines. Connu pour sa franchise, son intégrité et son engagement envers le bien-être de son pays, Birame Souleye Diop reste un acteur majeur de la scène politique sénégalaise.

30 Cheikh Diba

Cheikh Diba est le nouveau Ministre des Finances. L’Inspecteur des Impôts et des Domaines Cheikh Diba, du haut de ses 46 ans (il est né le 22 août 1978 à Dakar), a désormais la lourde mission d’assurer le pilotage des finances de l’Etat en général, du budget et des comptes publics, en particulier.

31 Malick Ndiaye

Il est le nouveau Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens. Il reste l’un des fidèles défenseurs du Projet. Décrit comme un professionnel confirmé, un homme ouvert, courtois et discret, ce logisticien de métier a remporté haut la main les Législatives dans son département (Linguère);

32 Amadou Moustapha Ndieck Sarre

Figure éminente du parti Pastef, il a été nommé Ministre de la Formation professionnelle (Porte-parole du Gouvernement). Son ascension rapide au sein de l’administration atteste de sa compétence et de sa crédibilité en tant que leader politique.

33 Mabouba Diagne

Docteur Mabouba Diagne est le Ministre de l’agriculture,de la souveraineté alimentaire et de l’élevage. Son arrivée à la tête de ce ministère suscite des attentes élevées. Son bagage professionnel et éducatif suggère qu’il est bien équipé pour relever les défis complexes liés à la sécurité alimentaire, à l’agriculture durable et à l’élevage.

34 Souleymane Alioune Diallo (Otra Africa)

Souleymane Aliou Diallo est le président de l’ONG Autre Africa. Face à la catastrophe humanitaire qu’est l’émigration clandestine, Diallo et son ONG Otra Africa, proposent une série de solutions en 10 actes comme « alternative à la migration clandestine, l’élargissement migratoire circulaire avec d’autres pays ».

35 Pape Thiaw

Le Sénégal a retrouvé son éclat sous la direction de Pape Thiaw, nommé entraîneur intérimaire après la mise en retrait d’Aliou Cissé. Il a réussi à qualifier les Lions à la CAN au Maroc. Mieux, il a fait gagner des places le Sénégal au dernier classement Fifa.

36 Serigne Saliou Dia

Grâce à Serigne Saliou Dia, coach des U20, le Sénégal a remporté le Tournoi de l’UFOA A. Il est fort d’un riche parcours en tant que sélectionneur de l’équipe nationale U17, où il a décroché le titre de champion d’Afrique avec les Lionceaux des moins de 17 ans et remporté les Jeux africains en 2015 avec l’équipe locale.

37 Sokhna Aida Diallo

Aïda Yarame Diallo, connu sous le nom de Sokhna Aïda, troisième épouse du défunt guide Thiantacounes, Béthio Thioune, fait partie des femmes les plus influentes. Revendiquant l’héritage de son mari, elle bouscule les codes. Avec ses milliers de « fidèles », elle joue un rôle important dans la vie de certains talibés.

38 Mame Fama Gaye (Miss Sénégal)

Mame Fama Gaye, originaire de la région de Fatick, a été élue Miss Sénégal 2024. Agée de 24 ans, et mesurant 1 mètre 80, elle est une étudiante en master 2 à la faculté de sciences juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La plus belle fille du Sénégal s’est distinguée par son charme, son éloquence et son engagement envers des causes sociales.

39 Alioune Tine

Que ce soit pour réclamer justice ou pour éviter l’aggravation de tensions politiques, Alioune Tine, une des figures de la société civile jouent un rôle décisif pour la paix et la stabilité. Il est un des pionniers reconnu qui se bat dans son domaine, pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut.

40 Boubacar Sèye

Boubacar Sèye président de l’Ong Horizon sans frontières, a une vie de migrant. Si les questions migratoires passionnent tant ce Sénégalo-espagnol (il a la double nationalité) de 54 ans, c’est parce qu’il porte jusque dans sa chair, les stigmates de l’émigration et de ses aléas.

41 Pape Demba Thiam

Papa Demba Thiam est un Expert en Développement Industriel Chaine qui maîtrise les chaînes de valeur dans l’industrie. Il a occupé des postes de responsabilité dans beaucoup d’entreprises en Suisse et dans le monde. Papa Demba est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur le développement économique et social.

42 Omar Dioum DG FBNBANK

Il est le Directeur Général FBNBANK au Sénégal depuis juin 2020. A la tête dans plusieurs pays des Banques, Omar DIOUM a acquis une expérience distinguée et solide dans le secteur bancaire Africain, dans différents pays et zones monétaires. Fbnbank Sénégal affiche un PNB en hausse de 49% et un taux de rendement des capitaux propres de 50%.

43 Momar Diouf (DG 3MD Energy)

Momar Diouf est le Fondateur et DG de 3MD Energy, une société 100% sénégalaise qui est devenue leader dans le domaine électrique au Sénégal. L’entreprise a su nouer des partenariats avec les fournisseurs étrangers ce qui lui permet de proposer aujourd’hui des produits de qualité avec des prix beaucoup plus compétitifs par rapport à ses concurrents.

44 Elimane Kane (LEGS Africa)

Elimane Haby Kane est le président du think tank Legs Africa. Monsieur Kane s’est engagé dans la lutte pour la transparence sur la gestion des ressources humaines, la lutte contre la corruption, la question des valeurs, l’engagement citoyen et la redevabilité…

45 Sa Ndigou Mbengue

Ndiogou Mbengue à l’État civil, alias Sa Ndiogou. Depuis longtemps, le comédien humoriste revisite, à sa façon, l’actualité. Pétri de modestie et de professionnalisme, il a fini par faire l’unanimité autour de lui. Avec son style original et un humour décapant, il ne laisse personne indifférent. Il crève l’écran et nous aide à évacuer notre stress quotidien.

46 Mya Guissé

Depuis son divorce avec No Face synonyme de fin d’aventure du groupe Maabo, la jeune dame Mya Guissé s’est lancée dans une carrière solo. Et depuis lors, elle enchaîne les masterclass musicales. Ces derniers morceaux, Idda et La Vie Est Belle, comptabilisent plus de 12 millions de vues.

47 Oustaze Modou Fall

Oustaze Modou Fall est surnommé le « prêcheur 2.0 ». Il pourrait gagner la palme de la révélation, cette année, si on en décernait aux prêcheurs. Le prêcheur a gagné en audience sur Facebook, WhatsApp, Snapchat. Actuellement, il fait le bonheur des téléspectateurs. Ses prêches figurent parmi les plus regardées et les plus partagées sur les réseaux sociaux.

48 Aissatou Diallo (Lauréate Afritech 4.0)

Aïssatou Diallo a remporté le Prix du Futuriste 4.0 lors du 7e Salon des startups AFRITECH. Ce, grâce à son projet ASKCARE une initiative innovante qui vise à améliorer le traitement des lésions précancéreuses en milieu rural en proposant une solution intégrée et accessible.

49 Cheikh Bara Ndiaye

Chroniqueur Émérite et Patriote. Cheikh Bara Ndiaye a réhaussé l’image du « Doomu daara », avec ses analyses sur les plateaux de Télé. Avec Cheikh Bara, le « Dommu saara » est définitivement sorti de son confinement dans les mosquées et est aujourd’hui un intellectuel affirmé et reconnu. Il a été député de la 15e législature.

50 Astou Rose Gaye

Astou Rose Gaye, est la nouvelle Directrice Générale de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). Elle est une figure éminente du secteur bancaire sénégalais, au parcours riche et inspirant. Astou Rose Gaye se distingue non seulement par ses compétences techniques, mais également par sa vision humaniste du métier bancaire.