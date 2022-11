Les assises de la presse auront lieu

La Coordination des associations de la presse (Cap) en a pris la résolution au terme de deux jours de réflexion sur les enjeux et les défis du secteur des médias sénégalais.

Ces assises devront servir de cadre pour diagnostiquer les contraintes du secteur et proposer des solutions durables.

L’objectif de ces assises aussi est d’assoir une presse libre professionnelle, responsable et libre. Mais aussi de « faire émerger des entreprises de presse fortes pour des médias crédibles et respectés ».

« Ayant évalué le niveau alarmant de la situation dans laquelle évolue la presse sénégalaise, nous membres de la Cap appelons les autorités publiques à accompagner les médias pour un environnement plus favorable aux entreprises de presse, publiques comme privées » a consigné la Cap dans une déclaration appelée la « déclaration de Toubab Dialaw ».

Cette déclaration éclaire sur la précarité des médias sénégalais et les options de sortie de crise. Elle passe en revue les contraintes et les menaces sur les entreprises de presse et sur les journalistes et professionnels des médias au Sénégal.

Les contraintes et menaces sont variées. Entre autres, la situation précaire des entreprises de presse, les difficiles conditions de travail et de vie des acteurs des médias, la problématique de la gouvernance des médias publics.