Les bienfaits de l’Aloe vera pour la peau et les cheveux

Il y a 6 000 ans déjà, les Égyptiens la surnommaient « plante de l’immortalité » et Cléopâtre, dit-on en avait fait l’un de ses soins de beauté préférés…

Originaire d’Afrique orientale, facile à cultiver, l’Aloe vera s’est rapidement répandue tant en Afrique et à Madagascar que dans le pourtour méditerranéen et dans les Amériques (une petite pensée pour Christophe Colomb….). Elle est reconnue pour ses multiples vertus. Phytothérapie, soins de la peau, cosmétique, ses bienfaits sont multiples. Hydratante, cicatrisante, apaisante et anti-âge, anti-inflammatoire, antibactérienne, cicatrisante et antioxydante, elle favorise la digestion, stimule les défenses immunitaires… Les Mayas qualifiaient cette fabuleuse plante de Fontaine de Jouvence, la pharmacopée chinoise « Remède de l’Harmonie ».L’Aloe – une concentration exceptionnelle en actifs

Véritable trésor caché, le gel d’Aloe est extrait du cœur de la feuille. Les feuilles sont pelées et la pulpe recueillie est rincée pour éliminer le latex, une sève laxative potentiellement irritante.

Le gel naturel d’Aloe, c’est 99% d’eau, oui, mais aussi: – 12 vitamines C, B, E, provitamine A … pour favoriser le fonctionnement cellulaire

– des minéraux (magnésium, calcium, phosphore, potassium, sodium, zinc….), soit en tout plus de 20 minéraux indispensables au bon fonctionnement de l’organisme et à la beauté de la peau.

– des enzymes, 18 acides aminés, dont des acides aminés essentiels, des actifs hydratants, purifiants, anti-inflammatoires, réparateurs, cicatrisants

L’Aloe, votre allié Beauté

Pour une peau au Top, visage et corps

Astringent, adoucissant et protecteur, l’Aloe est l’un des plus remarquables produits de beauté offert par Dame Nature. Il rééquilibre le pH cutané, aide à éliminer les cellules mortes et stimule la fabrication de collagène et le renouvellement cellulaire, hydrate et nourrit peau en profondeur.

Le gel d’Aloe s’utilise pur, en application directe sur la peau et les cheveux, ou dans la composition de vos soins. Pour en tirer tout le bénéfice, il est nécessaire de s’assurer de sa qualité, qui doit être un gel naturel, stabilisé à froid.