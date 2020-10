Les “cars rapides” retirés de la circulation

Le président de la République va retirer les “cars rapides” de la circulation. «Un véhicule qui a plus de 40 ans ne doit plus transporter des personnes », a déclaré le Chef de l’Etat. Macky Sall, qui présidait le conseil présidentiel sur l’investissement, affirme qu’il va moderniser les transports en commun et cela passe, selon lui, par le retrait des cars rapides.