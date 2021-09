Les choses se corsent pour Kilifeu, Simon et Thier

Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo sont dans le dur. Le parquet qui a requis le mandat de dépôt, a retenu contre eux 10 infractions. Ils seront fixés ce mercredi par le juge qui décidera de leur sort. Kilifeu est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants. Les délits de tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux ont été retenus contre Simon. Thier est poursuivi pour complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux document administratif et complicité trafic de migrants. Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison.