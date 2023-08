Les mouvements des Forces vives du Sénégal dont des organisations politiques et de collectifs de la société civile se sont mobilisés pour parcourir ensemble les chemins escarpés de la libération. D’où le lancement de, « CHEMIN DE LA LIBÉRATION » ou Yoonu Péexte qui veut unir ces efforts ouvrir la voie à un avenir où la justice, la liberté et la dignité prévaudront pour tous les Sénégalais et exiger la libération des 1062 politiques détenues ainsi que celle Ousmane Sonko, président du parti dissous Pastef-les patriotes.

Le « CHEMIN DE LA LIBÉRATION » ou Yoonu Péexte a été officiellement lancé hier par les forces vives composés de F24 et FRAPP France dégagés dont l’objectif est de la libération de la démocratie sénégalaise qui autrefois vantée en Afrique et dans le monde entier est désormais sous l’emprise d’un groupe cherchant à protéger ses propres intérêts, à l’en croire, aux initiateurs de ladite organisations.

Selon les membres des forces vives du Sénégal, depuis plus d’une décennie, le Sénégal est pris en otage par un régime qui bafoue les droits fondamentaux de ses citoyens, signe des contrats léonins pour l’exploitation de nos ressources naturelles, restreint les espaces de liberté et réprime toute voix discordante par des arrestations arbitraires et des actes de torture. C’est pourquoi, ils ont déclaré : « en tant qu’organisations de la société civile, mouvements citoyens et partis politiques, ainsi que familles des victimes de la répression sanglante et détenues politiques, nous avons pris la décision de nous unir main dans la main, avec le soutien total du peuple, pour parcourir ensemble les chemins escarpés de la libération. Car la voie vers la justice et la liberté est pavée par notre détermination commune ».

En effet, le mouvement « CHEMIN DE LA LIBÉRATION » ou Yoonu Péexte entend conjuguer leurs efforts pour redonner un souffle nouveau au peuple sénégalais qui sont désemparés en procédant ainsi : « Une sensibilisation des populations à la vie chère, résultant des politiques défaillantes du régime de Macky Sall. La libération dans les plus brefs délais et sans condition aucune du Président Ousmane SONKO, chef de l’opposition sénégalaise, ainsi que des 1062 autres détenus ne politiques injustement emprisonnés dans différentes prisons du Sénégal. Certains d’entre eux, en grève de la faim, sont en danger de mort. Notre ferme exigence de la cessation des cas de torture et de traitements inhumains et dégradants commis sur des citoyens sénégalais par le régime de Macky Sall, qui utilisent nos forces de défense aux côtés des nervis armés. Permettre l’ouverture d’enquêtes transparentes sur les meurtres de citoyens et de traduire les responsables en justice ».

Protestation contre la dissolution de Pastef et pour la libération des 1062 détenues politiques

Les nombreuses manifestations depuis 2021 qui ont entrainés des arrestations de militants et de leaders politiques dont le plus récent est Ousmane Sonko dont le parti a été dissout par décret présidentiel est l’un des combat qui tient à cœur qui implique non seulement des manifestations pacifiques et des conférences de presse, mais également la création d’un rapport de force afin d’obtenir des résultats tangibles pour refaire du Sénégal un État de droit, selon les forces vives du Sénégal. « Le « Chemin de La LIBÉRATION » ou Yoonu Péexte servira également de cri de protestation contre la dissolution arbitraire du parti PASTEF, démontrant ainsi notre refus de rester silencieux face à de telles actions.

Lancer une campagne de pétitions physiques visant à exiger la libération des 1062 politiques détenues ainsi que celle du Président Ousmane Sonko, chef de l’opposition politique sénégalaise. Exiger l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives dont le choix du futur Président de la république sera celui du peuple sénégalais, et non celui d’un homme ».

