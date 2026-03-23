Les lions à Paris pour leur match contre le Pérou

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Les Lions ont commencé à arriver à Paris ce lundi, en vue du match amical contre le Pérou

Les Lions ont commencé à arriver à Paris ce lundi, en vue du match amical contre le Pérou le 28 mars, au Stade de France. Pape Thiaw retrouve ses protégés dans la capitale française, pour leurs premières retrouvailles depuis leur sacre continental le 18 janvier passé à Rabat.

Pour cette fenêtre FIFA du mois de mars, les Sénégalais disputent deux rencontre, à Paris contre le Pérou et le 31 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio face à la Gambie

C’est donc à Paris que les joueurs sénégalais se rassemblent actuellement. Ils y enchaîneront plusieurs séances d’entraînement dans la capitale française en attendant le coup d’envoi de ce duel face au Pérou.