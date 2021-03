Les locales reportées, la classe politique se déchire

Un dialogue de sourd s’installe au niveau de la commission politique du dialogue national. Le report des élections locales en 2022 est source de déchirements. La majorité opte pour l’organisation des échéances locales en février 2022. Une date que rejette catégoriquement l’opposition qui exige la tenue des locales en 2021. Malgré tout, Macky Sall et son gouvernement ont adopté hier, à l’issue du Conseil des ministres, un projet de loi devant passer à l’Assemblée nationale pour le report des élections locales et la prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, informe L’OBS.