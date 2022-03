Les pharmaciens contre-attaquent

Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal (SPPS, a tenu hier un point de presse pour s’offusquer contre la décision du Ministre de la Santé d’abroger l’arrêté portant l’ autorisation d’exploitation de la pharmacie dénommée « GRANDE PHARMACIE DAKAROISE », sise au Plateau, au profit de MME Mbodj Aicha Ngoudiam.

En point de presse tenu hier, le syndicat des pharmaciens appelle tous ses membres et sympathisants à se mobiliser pour faire barrage à la décision du Ministre de la Santé d’abroger l’arrêté portant l’autorisation d’exploitation de la pharmacie dénommée « GRANDE PHARMACIE DAKAROISE », sise au Plateau, au profit de MME Mbodj Aicha Ngoudiam. « Cette décision injustifiable a été prise le 11 février 2022 sur la base de la note de présentation du Directeur de la Pharmacie et du Médicament. La notification à l’intéressée, par ce dernier, n’a été faite qu’un mois après, c’est-à-dire le 08 mars 2022. Ce qui est surprenant, c’est que le même Directeur recommande à Mme Mbodj, dans sa note d’information, de déposer un dossier de demande de transfert, alors que l’arrêté portant autorisation d’exploitation de son officine a été abrogé un mois auparavant », a fait savoir docteur Assane Diop, président des pharmaciens du Sénégal. Cette décision a été prise malgré tous les efforts effectués par Mme MBODJI pour informer les autorités concernées de son transfert provisoire et de son intention de rejoindre son site, dès la fin des travaux de rénovation de l’immeuble qui abritait son officine. « La concernée avait d’ailleurs attaqué cet arrêté devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a tranché en sa faveur (arrêt n° 51 du 25 novembre 2021) en annulant l’arrêté du Ministre de la Santé portant autorisation de transfert de la Pharmacie Nation au rez de chaussée de l’Hôtel Indépendance. A côté de cette action, elle avait aussi attaqué le contrat de bail établi par l’IPRES au profit de la Pharmacie NATION, devant la chambre administrative du Tribunal du Commerce », a-t-il évoqué. Aux dernières nouvelles, cette affaire a été évoquée le 03 mars 2022 à l’audience de la deuxième chambre du Tribunal de commerce Hors Classe de Dakar et renvoyée au 31 mars 2022. Le Syndicat des Pharmaciens privés du Sénégal rappelle et insiste sur le fait que tous les pharmaciens sont d’égale dignité et que, par conséquent, ils méritent tous le même traitement. Cette décision est d’autant plus déplorable qu’elle foule aux pieds les lois et règlements et viole les principes de l’éthique et de la déontologie.

DJANGA DIA