Les quatre exigences de la jeunesse du FDR au Gouvernement

Réunie en assemblée générale le 24 octobre 2026, la Jeunesse du FDR a installé son Bureau Exécutif et adopté un plan d’action immédiat. Dans un communiqué, elle exige :
- La baisse immédiate des prix des denrées de première nécessité, financée par une vraie baisse du train de vie de l’État et non par des coupes dans les services sociaux.
- L’apurement rapide de la dette intérieure pour relancer les entreprises locales et sauver les emplois menacés.
- La transparence totale sur l’exécution budgétaire et la justification des réorientations de dépenses opérées dans la LFR 2026.
- Le respect strict du calendrier électoral et de l’État de droit : les mandats des élus locaux expirent le 23 janvier 2027. Le peuple doit être consulté à l’échéance prévue, sans manœuvre ni report. Ce nest pas tout. Les jeunes du FDR s’engagent sur le terrain avec un plan d’actions libellé ainsi :
- Lundi des Prix : publier chaque semaine l’indice réel des prix des denrées sur les marchés pour dénoncer l’inflation subie par les ménages.
- Pacte Emploi & Jeunesse : accompagner concrètement 5 000 jeunes vers l’orientation, la formation professionnelle et l’insertion.
- Mobilisation Électorale : inscrire 25 000 primo-votants sur les listes électorales pour imposer l’alternative dans les urnes.
- Maillage Territorial : implanter des cellules de base de la Jeunesse FDR dans tous les quartiers et communes du Sénégal.
Le conseil aux jeunes
Jeunes du Sénégal : incarnez le présent et le changement ! « Vous représentez plus de 75 % de la population. Vous n’avez pas à être les spectateurs résignés d’une gouvernance qui agit à vos dépens. Ne restez pas en marge : organisez-vous, exigez des comptes et préparez la relève. Rejoignez-nous, la jeunesse du FDR, dans ce combat. Nous lançons un appel pressant à toute la jeunesse sénégalaise. »