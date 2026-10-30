Les quatre exigences de la jeunesse du FDR au Gouvernement

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Les jeunes du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR ) ont formulé des revendications fortes à l’endroit du gouvernement de Diomaye Faye.

Réunie en assemblée générale le 24 octobre 2026, la Jeunesse du FDR a installé son Bureau Exécutif et adopté un plan d’action immédiat. Dans un communiqué, elle exige :

La baisse immédiate des prix des denrées de première nécessité, financée par une vraie baisse du train de vie de l’État et non par des coupes dans les services sociaux.

des denrées de première nécessité, financée par une vraie baisse du train de vie de l’État et non par des coupes dans les services sociaux. L’apurement rapide de la dette intérieure pour relancer les entreprises locales et sauver les emplois menacés.

pour relancer les entreprises locales et sauver les emplois menacés. La transparence totale sur l’exécution budgétaire et la justification des réorientations de dépenses opérées dans la LFR 2026.

et la justification des réorientations de dépenses opérées dans la LFR 2026. Le respect strict du calendrier électoral et de l’État de droit : les mandats des élus locaux expirent le 23 janvier 2027. Le peuple doit être consulté à l’échéance prévue, sans manœuvre ni report. Ce nest pas tout. Les jeunes du FDR s’engagent sur le terrain avec un plan d’actions libellé ainsi :

Lundi des Prix : publier chaque semaine l’indice réel des prix des denrées sur les marchés pour dénoncer l’inflation subie par les ménages.

publier chaque semaine l’indice réel des prix des denrées sur les marchés pour dénoncer l’inflation subie par les ménages. Pacte Emploi & Jeunesse : accompagner concrètement 5 000 jeunes vers l’orientation, la formation professionnelle et l’insertion.

accompagner concrètement vers l’orientation, la formation professionnelle et l’insertion. Mobilisation Électorale : inscrire 25 000 primo-votants sur les listes électorales pour imposer l’alternative dans les urnes.

inscrire sur les listes électorales pour imposer l’alternative dans les urnes. Maillage Territorial : implanter des cellules de base de la Jeunesse FDR dans tous les quartiers et communes du Sénégal.

Le conseil aux jeunes

Jeunes du Sénégal : incarnez le présent et le changement ! « Vous représentez plus de 75 % de la population. Vous n’avez pas à être les spectateurs résignés d’une gouvernance qui agit à vos dépens. Ne restez pas en marge : organisez-vous, exigez des comptes et préparez la relève. Rejoignez-nous, la jeunesse du FDR, dans ce combat. Nous lançons un appel pressant à toute la jeunesse sénégalaise. »