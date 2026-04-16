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Les raisons probables de la «chute» du Pr Ousmane Cissé

16 avril 2026 Actualité

 

En Conseil des ministres, mercredi 15 avril, le Pr Ousmane Cissé, directeur de la Santé, a été limogé après 19 mois de gestion de la structure. Son limogeage interroge, après ceux de Bassirou Kébé, l’ancien patron de la Société nationale des habitations modérées (Sn Hlm), et de Landing Mbessane Seck, évincé du Conseil d’administration du Grand Théâtre de Dakar. Ces derniers, considérés comme des « irréductibles » du Premier ministre Ousmane Sonko, avaient critiqué le pouvoir et clamé leur liberté de ton.

Selon le quotidien L’Observateur, deux raisons semblent avoir précipité le limogeage du Pr Ousmane Cissé. Ce dernier se retrouve mêlé à un dossier de violences et d’injures, aux côtés de son ami bijoutier Pape Ibrahima Thiam, dans un différend judiciaire qui les oppose au gynécologue-obstétricien El Hadji Mansour Diop, directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec. Ce conflit, né en juin 2024, a même glissé sur le terrain des attaques verbales sur les réseaux sociaux. A la barre du tribunal d’instance de Dakar, le 12 mars 2026, si Pape Ibrahima Thiam a reconnu les faits, Ousmane Cissé , poursuivi pour complicité, a fermement nié toute implication dans ce dossier, dont le délibéré est attendu pour le 12 mai.

 

Autre fait marquant, toujours selon le journal, Ousmane Cissé est connu pour «son engagement viscéral, presque incandescent, au sein de l’aile la plus radicale du parti Pastef», après avoir été le médecin de Sonko lors des violences politiques de mars 2023, soignant même son patient «sous les gaz lacrymogènes du tribunal de Dakar». Dans ce contexte politique de «cohabitation douce» entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko, L’Observateur soutient que ce limogeage à des «allures de sanctions».

Nommé le 02 juillet 2024, Ousmane Cissé quitte son poste au profit du Dr Youssouph Tine, ancien Directeur régional de la Santé de Ziguinchor.

 

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