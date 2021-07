Les Sénégalais ont bu 30 millions de litres d’alcool

Les Sénégalais sont quasiment les plus gros consommateurs d’alcool, selon le dernier rapport du ministre du Commerce. En 2020, en pleine pandémie, 30984 tonnes d’alcools ont été importés soit 30 millions 900 mille en ventre libre sur tout le territoire national, d’après les chiffres du Ministère du commerce repris par L’OBS. Et ces chiffres ne prennent pas en compte l’importation d’alcool brut. Dakar, Thiès, Mbour et Ziguinchor sont les villes les plus touchées. Au 21 juin 2021, le ministère du Commerce a enregistré 14 millions de litres d’alcool. En 2014, le Sénégal a été classé à la troisième place dans le classement de l’Oms des pays consommateurs d’alcool.

Articles similaires