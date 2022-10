Les sentinelles du PSE-« Eggali tabakh Sénégal ak Macky Sall 2024-2029 »: L’architecte d’un nouveau Sénégal

Le mouvement « Eggali tabakh Sénégal ak Macky Sall » est un concept politique et futuriste commune entre les principaux mouvements de soutien qui se sont constitués en fédération, dont le but est d’accompagner le président Macky Sall pour un second mandat en 2024. Il s’agit d’une alliance dynamique et stratégique qui peut survivre à la présidentielle entre les différents mouvements de soutiens et d’organisations susnommées.

La fédération des mouvements de Soutien s’engage à vulgariser le projet politique et le modèle économique préconisés par son Excellence le président de la république Macky Sall auprès des masses. Pour se faire, nous projetons de publier très prochainement un livre mobilisateur qui s’intitule « Macky Sall: L’architecte d’un senegal nouveau ». L’objectif est de mobiliser 500.00 électeurs potentiels pour voter Macky Sall en 202. Egalement, de susciter un vaste élan de sympathie en faveur du candidat par des actes à fort retentissement médiatique.

Ainsi, cette organisation compte organiser un conseil national en Décembre 2022 à Pikine, en présence de tous les délègues régionaux et de la diaspora de nos différents mouvements de soutien, des leaders de groupements et de jeunesse, des artistes sportifs de renom fidèles à la ligne de notre parti, des chefs religieux et des notables; des chefs d’organisations affiliées à notre fédération. Dans chaque commune de Guédiawaye, Dakar, Keur Massar et Pikine, ces derniers vont installer une cellule de soutien à cette candidature dirigée par une personnalité très influente. Nous allons, suivant cette approche, mener une tournée internationale pour rencontrer les senegalais de la diaspora afin de leur convaincre a accompagner le premier ministre Amadou Ba et de donner un second mandat au président Macky Sall laisse entendre le porte parole du jour.

Porteurs de propositions concrètes aux fins de lutter contre le chômage des jeunes, c’est ainsi que ces derniers ont très tôt, fait de la banlieue de Dakar, le champ de focalisation de la pauvreté , un terrain de prédilection pour justifier notre plateforme politique comportant des propositions sur tous les aspects de la vie économique et sociale. Il fallut des lors créer une articulation entre la banlieue de Dakar, le monde rural et la Diaspora à rebours de la connotation négative induite par l’exode rural. Le concept, porté sur les fonts baptismaux par nos soins, leurs ont permis d’avoir une organisation représentée dignement en Afrique, en Europe et en Amérique. Continents qu’ils comptent visiter à travers des tournées de sensibilisation sur les réalisations du président Macky Sall.

Aujourd’hui, nous avons réussi a nouer des relations symbiotiques avec nos compatriotes qui plus est, par notre métier d’agent de développement et d’apporteur d’affaires, le soutien technique et financier que nous avons apporté à ces senegalais a fini de les convaincre de notre capacité de jouer un rôle utile pour transformer sensiblement le sort de ce peuple. Nous avons choisi, à l’unanimité des membres de notre fédération d’accompagner le président Macky Sall et lui donner un second mandat.