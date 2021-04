Les tailleurs et stylistes réclament des financements

L’association des tailleurs et stylistes pour l’émergence du Sénégal (ATSES) ont tenu une rencontre ce week-end au cours de laquelle ils ont annoncé le démarrage de leurs activités. Le président de l’association des tailleurs et stylistes pour un Sénégal émergent (ATSSE), Baye Cheikh Ndiaye, a plaidé pour un accompagnement des acteurs de ce secteur dans les domaines de la formation professionnelle et du financement. Il s’agit, pour cette association, de mettre en avant le métier de tailleur et de styliste, de faire en sorte d’avoir un accompagnement financier, afin de faire leur travail comme il se doit. A noter que les membres sont au nombre de 723. « Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous ne faisons rien d’illégal et en tant que citoyen sénégalais nous devons nous aussi bénéficier des financements de la DER. Nous n’avons pas été épargnés par la crise sanitaire liée au Covid-19 », a-t-il déclaré, précisant que. leurs factures d’électricité ont été coupées et leurs compteurs débranchés. Les tailleurs interpellent le Président de la république.