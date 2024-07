Levée du corps de Baba DIAO à l’hôpital Principal: Des témoignages sur un homme transversal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La disparition subite du grand magnat Abdoulaye Diao connu sous le nom de Baba Diao laisse orphelin le monde des affaires en général et celui du pétrole en particulier. Patron de la société International Trade Oil and Shipping. Il laisse derrière lui un héritage significatif dans le secteur du commerce international d’hydrocarbures.

Personnalités politiques, économiques, brefs, une pléiade de personnes qui a voulu témoigner à l’endroit de Baba Diao Itoc lors de la levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar. C’est le cas pour l’ancien Ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a tenu à rappeler les liens d’amitié entre lui et le défunt. « Quand j’étais ministre de l’énergie nous avions des problèmes et à chaque fois il était là pour ce pays et il intervenait à la dernière minute rien que pour que les populations ne puissent pas vivre dans l’obscurité.

Publicités

Le Sénégal perd un champion » a témoigné Aly Ngouille Ndiaye. Même son de cloche pour l’architecte Pierre Goudiaby Atepa qui le peint comme étant un modèle de réussite pour le Sénégal. Il a invité les jeunes à se référer à Baba Diao. « Baba Diao Itoc était une figure emblématique de l’économie nationale. Sous sa direction, Itoc SA s’est imposée comme l’une des entreprises les plus influentes dans l’importation et la distribution de produits pétroliers au Sénégal » a ajouté Pierre Goudiaby.

Un homme social selon ses proches. Son esprit d’innovation et son sens des affaires ont non seulement permis à son entreprise de prospérer, mais ont également inspiré de nombreux entrepreneurs sénégalais. Pour Me Amsatou Sow Sidibé, en 2012, étant candidate, elle a laissé entendre que « c’est à grâce à Baba Diao qu’elle a pu s’en sortir. Je prie pour le repos de son âme et que le Tout puissant l’accueille au paradis » En plus de ses réussites professionnelles, Baba Diao Itoc était reconnu pour son engagement social et philanthropique.

Abdoulaye Diao est également connu pour sa générosité légendaire. D’aucuns ont assuré que c’est un homme qui aide beaucoup de personnes et dans la discrétion la plus absolue. Ses proches se disent fiers de lui pour avoir contribué à son épanouissement et sa générosité légendaire. Il était d’ailleurs un des grands souteneurs du président Macky Sall. Abdoulaye Baba Diao a été un bel exemple de réussite, de patriotisme et de générosité. Il aura inspiré bien des générations d’entrepreneurs sénégalais.

Diao est très respecté par les hommes politiques, ceux du pouvoir, comme ceux de l’opposition. Il est peint comme étant l’un des rares à faire l’unanimité.

Il a été inhumé à Thiès proches des cimetières de Mbambara près de ses parents.

MOMAR CISSE