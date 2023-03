Levée du corps de Me Ousmane Sèye : Me El hadji Diouf rend hommage à l’homme multidimensionnel

Rappelé à Dieu ce jeudi, Me Ousmane Sèye est inhumé à Touba. La levée du corps a eu lieu ce matin à l’hôpital principal de Dakar en présence de ses collègues d’avocats et hommes politique. Tous ont rendu un vibrant hommage.

Me Ousmane Seye est parti à jamais. La tristesse et consternation étaient sur le visage de ses collègues d’avocats, lors de la levée du corps ce matin à l’hôpital principal. Me el hadj Diouf peiné lui rend un vibrant hommage.

L’ avocat déclare que les jeunes doivent s’inspirer de Me Ousmane Sèye. Les hommes politiques étaient de la partie à l’image de Ousmane Badianes de la coalition de benno boko yakar.

Ce dernier estime que Me Ousmane Sèye était un grand homme, un médiateur. Ainsi Le célèbre avocat repose désormais dans sa dernière demeure au cimetière de Touba et laisse sa famille et ses proches dans la tristesse.