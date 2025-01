Levée du mot d’ordre de rétention d’information : Cheikh Seck et Cie démentent le ministère de la Santé

Partager Facebook

Les syndicalistes, regroupés au sein de la Fédération des syndicats de la santé (F2S) ont démenti le ministère de la Santé et de l’Action sociale qui a annoncé la levée du mot d’ordre de rétention d’information. Selon Cheikh Seck et Cie, cette information est totalement fausse et n’est que de la manipulation. «D’ailleurs cette campagne de communication tout azimut ou des supposées tournées dans les régions du sud ne sont que des errements pour masquer les insuffisances d’une gestion chaotique du ministère de la santé.

L’élaboration du budget du Ministère de la santé dans la loi des finances l’illustre bien», mentionne le communiqué. Les syndicalistes ajoutent que le ministre n’a jamais appelé à des discussions avec les syndicats de la santé qui composent la F2S. «Seul des rencontres de prises de contacts ont été faites. Nous le défions de donner un seul procès verbal sanctionnant une quelconque rencontre discutant des points de revendications de la F2S ou même une date à laquelle des discussions sur le suivi des accords ont été faites», lit-on. «Le ministre n’a jamais appelé à des discussions avec les syndicats de la santé qui composent la F2S. Seul des rencontres de prises de contacts ont été faites».

Pour Cheikh Seck et ses camarades, le ministre de la Santé doit recentrer son discours et mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. «Son rôle n’est pas de passer tout son temps à procéder à la cérémonie d’ouverture d’atelier ou de clôture de séminaire de formation, qui ne sont que des prétextes pour justifier des dépenses et des financements des partenaires techniques et financiers», regrette-t-il. «Nous rappelons à l’Etat ses engagements sur la matérialisation des accords, la généralisation de l’indemnité de logement, le reclassement des agents à leurs hiérarchies en tenant compte de leurs anciennetés et de l’obtention de leurs diplômes, le recrutement dans la fonction publique et la régularisation des agents contractuels du Ministre en tenant compte de leurs années de contractualisation, l’application de l’article 29 du statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales etc», ont-ils détaillé. «Nous rappelons à l’Etat ses engagements sur la matérialisation des accords, la généralisation de l’indemnité de logement, le reclassement des agents à leurs hiérarchies, le recrutement dans la fonction publique et la régularisation des agents contractuels…»

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a également réaffirmé sa disponibilité pour des discussions sérieuses afin de trouver des solutions heureuses pour le système de santé et dépasser cette situation de tension liée à la rétention d’information afin de permettre aux partenaires techniques et financiers à continuer à nous accompagner. «Cet accompagnement doit avoir une finalité et nous permettre d’assurer nous même notre souveraineté en matière de santé. Nous en avons les moyens et la capacité.

La couverture sanitaire tant voulu par les autorités et réaffirmé par Monsieur le Premier Ministre est possible. Mais cela passera obligatoirement par un changement de paradigme et une rupture totale avec les vieilles méthodes. Nous vous donnons rendez vous le mardi 21 janvier à l’Hôpital Roi Bédouin à partir de 13H pour l’Assemblée générale et le 28 Janvier pour la grande marche nationale», annoncent les blouses blanches.

Source: Actusen