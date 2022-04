L’hôpital Dantec: L’infrastructure sera reconstruit à hauteur de 60 milliards de Francs Cfa

L’Etat du Sénégal s’engage à reconstruire l’hôpital Aristide Le Dantec. L’infrastructure hospitalière sera érigée sur le site actuel d’une assiette foncière de 3 hectares.

Le coût du projet est estimé à 60 milliards de francs Cfa. Ce budget prend, essentiellement, en compte les coûts de la reconstruction, l’acquisition des équipements, le suivi et l’évaluation des travaux. A terme, l’hôpital devrait avoir une capacité de 600 lits et 24 salles d’opération. Il est demandé au ministre Abdoulaye Diouf Sarr de finaliser les études techniques et financières avant l’entame des travaux prévu pour le mois de septembre prochain. La durée maximum de la reconstruction est estimée à 20 mois.

Le président Macky Sall a reçu en audience une délégation menée par le ministre de la santé et de l’action sociale. Cette délégation constituée par le président du Conseil d’administration et le directeur de l’hôpital Le Dantec. Le directeur général du Fonsis et le président de la commission médicale d’établissement ont aussi assisté à l’audience.

La commission médicale du Centre Hospitalier National Aristide le Dantec alertait sur la vétusté, le manque de matériel et de moyens de ses locaux.