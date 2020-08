L’hôpital régional de Kolda à l’agonie: le FRAPP/Kolda sonne le glas

Dans une déclaration parvenue à la rédaction, le FRAPP/Kolda (Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine – Dépt. Kolda) dénonce un manque d’appui en ressources humaines, matérielles et financières de l’hôpital régional de Kolda. Selon le mouvement, la structure sanitaire dérive vers un sombre destin. Ci-dessous: l’intégralité de leur discours.

L’ hôpital régional de Kolda plus moribond que ses patients !

Pour une énième fois, le FRAPP/KOLDA alerte l’opinion nationale et internationale sur la gravité de la situation dans laquelle se trouve l’hôpital régional de Kolda.

Réputé pour son manque de personnel médical qualifié et de matériels médicaux, etc, l’hôpital régional de Kolda n’a plus d’image rassurante en ce qui concerne ses services sanitaires surtout en cette période de covid 19.

Triste de leur sort, les cris de cœur du personnel de santé ainsi que de la population koldoise, pauvre d’elle-même ne finissent pas. Aussi bien les insuffisances humaines et matérielles que les conditions défectueuses de l’hôpital se font ressentir de mal en pis.

La sortie médiatique du secrétaire de SUSTAS montre une image sombre de cette structure de niveau 2.

FRAPP Kolda dénonce ce manque de considération à l’égard de l’hôpital et invite l’Etat du Sénégal en premier ainsi que l’ensemble des autorités compétentes de la ville de Kolda à prendre en considération les différentes questions relatives à cet hôpital pour le bien-être des populations de la région.

Fait le 27/08/2020 à Kolda

FRAPP-département Kolda