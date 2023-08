Libération des détenus : Le F24 met au point un plan d’action

Le mouvement des forces vives du Sénégal (F24) a mis au point un plan d’action pour la libération immédiate et sans conditions des détenus politiques. La plateforme va, hebdomadairement, évaluer la situation des 1061 personnes emprisonnées. Selon le F24, le dossier de ces détenus a été « monté de toute pièce pour les emprisonner en raison de leur appartenance politique ». « Un point sera fait chaque vendredi sur le nombre de détenus leur identité, leur préoccupation et l’aide apportée en termes d’assistance juridique, alimentaire et autres » a expliqué Mamadou Lamine Dianté. Le F24 lance un appel aux donateurs. Il entend ainsi collecter des contributions pour la commission sociale du mouvement en charge de cette affaire.

J’aime ça : J’aime chargement…