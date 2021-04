Ligue 1 – 13ème journée : Deux équipent visent le fauteuil de leader de TFC

Teungueth FC, le leader de la L1, pris ce weekend sur le front de la Ligue africaine des champions, ses trois suivants les plus immédiats peuvent profiter de la 13ème journée, la dernière du parcours aller, pour lui chiper la première place. D’abord l’AS Douanes, 2ème, qui compte le même nombre de points que les Rufisquois (21). Mais à condition de ramener au moins un nul de son déplacement à Ziguinchor. Or, le Casa Sports, 10ème au classement, a un besoin urgent de points pour retrouver une place plus conforme avec son standing. Ensuite Génération Foot (3ème avec 20 pts) qui compte bien mettre fin à sa série de nuls (3) face au Ndiambour qui est passé par tous les états lors des 3 dernières journées (victoire, nul et défaite) et voudra rebondir. Et enfin Diambars (4ème avec 20 points) qui rend visite, à Thiès, au CNEPS Excellence qui vit une inquiétante spirale de défaites après avoir donné l’impression de pouvoir jouer les grands rôles.

Toutes ces trois équipes peuvent donc passer devant TFC au sortir de ce weekend, mais aucune ne sera championne de la phase aller pour autant. Parce qu’avec 3 matches en retard, le club rufisquois a la marge et surtout largement les moyens de reprendre son fauteuil de leader, lorsque son calendrier sera remis à jour.

Ce dernier tour du parcours aller sera également marqué par le choc d’équipes mal-classées : Stade de Mbour (12ème avec 11 points) et US Gorée (13ème avec 9 pts).

Le programme : Samedi 10 avril à 17 h à Alassane Djigo : Dakar SC – Mbour PC

Dimanche 11 avril à 17h à Lat Dior : CNEPS Excellence – Diambars ; à Aline Sitoe Diatta : Casa Sports – Douanes ; à Massène Sène : Stade de Mbour – US Gorée ; à Djibril Diagne : Génération Foot – Ndiambour

Reportés : AS Pikine – Teungueth FC et NGB – Jaraaf