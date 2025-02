Ligue 1 : Carabao Energy Drink arrive au Sénégal

Partager Facebook

La LSFP et Carabao ensemble pour renforcer le football sénégalais

Le célèbre sponsor du football anglais Carabao Energy Drink arrive au Sénégal. Par l’entremise de Elimane Lam, Directeur Général d’ADN GROUP, représentant exclusif de CARABAO ENERGY DRINK au Sénégal, la célèbre marque a signé une convention ce matin avec la Ligue Sénégalaise de football professionnel.

Un partenariat aussi bien fructueux qu’important car intervenant dans un contexte où le football local a besoin d’être booster par des partenaires pour atteindre le niveau des autres clubs internationaux.

Acteur majeur du football sénégalais, Elimane Lam ne cesse d’œuvrer pour le renforcement des clubs locaux avec des moyens pouvant leur permettre de concurrencer les clubs des autres pays. Elimane Lam reste convaincu que seuls des partenariats peuvent régler ces difficultés.

« Aujourd’hui, nous ne signons pas simplement un contrat. Nous écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais. Car nous sommes tous réunis ici par une passion commune, celle de voir notre football grandir, s’épanouir et atteindre de nouveaux sommets.

Un engagement sincère et durable

Chez ADN GROUP, nous croyons au potentiel immense de notre championnat et de nos clubs. Nous avons fait le choix d’investir, d’accompagner et de soutenir un football qui ne cesse d’évoluer. Avec Carabao Energy Drink, marque synonyme de performance et d’énergie, nous voulons insuffler un nouvel élan au football sénégalais et offrir aux acteurs du jeu les ressources et les opportunités qu’ils méritent.

Mais nous savons qu’un football compétitif ne repose pas uniquement sur des partenariats. Il a besoin d’une vision claire, d’une organisation efficace et d’un environnement propice à son essor » a indiqué le patron de ADN GROUP.

Pour sa part, le Président de la LSFP Mouhamadou Djibril Wade a dit toute sa fierté de voir des dirigeants comme Elimane Lam s’impliquer dans le football local et de faire les efforts qu’il faut pour améliorer les conditions des clubs.

Il a magnifié le rôle joué par Elimane Lam, membre du COMEX de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour faciliter l’arrivée de Carabao dans le football. Il a indiqué que cette collaboration va beaucoup apporter au football local.

Djibril Wade a applaudi des deux mains l’arrivée de Carabao et a appelé les acteurs de football à emboîter le pas à Elimane Lam.