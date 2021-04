Ligue 2 – 13ème journée : Demba Diop FC – Guédiawaye FC, un choc d’équipes

Respectivement 3ème et 2ème avec le même nombre de points (21), Demba Diop FC de Mbour et Guédiawaye FC se font face ce samedi pour le clou de la 13ème journée de L2 qui marque la fin du parcours aller du championnat. Deux équipes en très grande forme ces temps-ci, avec d’un côté les Mbourois qui ont remporté 2 de leurs trois derniers matches et de l’autre des « Banlieusards » qui ont dicté leur loi à leurs 3 précédents adversaires, dont le leader, la Linguère, à qui ils ont infligé sa première défaite de la saison. C’est dire donc que ce match promet d’être un grand moment de football.

La Linguère elle, bien que championne à mi-parcours avec 6 longueurs d’avance sur ses suivants les plus directs, aura besoin de repartir du bon pied après son premier revers. Surtout qu’elle évoluera à domicile, mais en face se dressera Keur Madior, l’autre club ambitieux de Mbour (5ème avec 20 pts) qui cherchera la victoire ou le point du nul pour espérer se hisser à nouveau sur le podium. Même ambition pour l’US Ouakam, positionnée juste devant KM qui aura cependant fort à faire face à la Sonacos qui suit derrière avec 19 points.

Les plus mal classées, Africa PF à domicile et Jamono de Fatick en déplacement, tous deux au stade Lat Dior, tenteront de s’imposer pour se donner un bon bol d’air face respectivement à la Renaissance et à Amitié FC.

Le programme Samedi 10 avril à 15h30 à Lat Dior : Amitié FC – Jamono de Fatick ; à 17h30 : Africa PF – Renaissance ; à 17h à Fodé Wade : Demba Diop FC – Guédiawaye FC ; à Massène Sène : EJ Fatick – Thiès FC ; à Amadou Barry : Duc – Port

Dimanche 11 avril à 17h à Mawade Wade : Linguère – Keur Madior ; à Amadou Barry : US Ouakam – Sonacos