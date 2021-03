Ligue 2 : C’est officiel, Sochaux va prolonger Omar Daf !

C’était la tendance des dernières semaines. Elle est désormais actée. Omar Daf va prolonger son bail comme entraîneur du FCSM jusqu’en 2023. Samuel Laurent s’en est expliqué à France Bleu Belfort Montbéliard. Le patron sochalien a également évoqué l’avenir de Gaëtan Weissbeck et Alan Virginius.

Ce n’était plus qu’une question de jours. La proposition de prolongation comme entraîneur du FCSM était sur la table d’Omar Daf depuis quelques semaines. Samuel Laurent avait longuement évoqué les négociations en cours dans 100%FCSM le 1er mars dernier. Le patron du club sochalien s’était montré confiant pour convaincre l’entraîneur des jaune et bleu de prolonger. C’est acté depuis ce lundi comme le directeur général exécutif de Sochaux l’a annoncéà France Bleu Belfort Montbéliard dans 100%FCSM, et que le club a également confirmé dans un communiqué. Omar Daf va renouveler son engagement avec Sochaux jusqu’en 2023, une prolongation de contrat assortie d’une année supplémentaire en option.

Arrivé en 2018 au chevet de l’équipe, le coach des jaune et bleu conforte ainsi son dévouement pour son club de coeur en prolongeant son bail jusqu’en 2023 sur le banc sochalien, avec une troisième année en option. La signature du contrat est prévue en fin de semaine nous précise encore Samuel Laurent qui s’est dit “ravi de poursuivre l’aventure avec Omar Daf. Il a une formidable capacité à tenir, animer et aimer cette équipe. Il a ce talent humain supplémentaire qui est fondamental pour qu’on puisse avancer. Ca s’inscrit dans une logique de continuité, on veut créer un esprit de famille, et Omar Daf est l’homme de la situation sur le terrain et dans les vestiaires” a notamment déclaré le patron du FCSM ce lundi sur France Bleu Belfort Montbéliard.