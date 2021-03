Ligue des Champions : Leonardo, Marquinhos, Pochettino… “L’optimisme” règne au PSG avant d’affronter le Bayern

Le plus gros morceau. En quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich, huit mois après la finale de C1 perdue contre ces mêmes Bavarois. Mais ne comptez pas sur les hommes de Mauricio Pochettino pour s’avouer vaincus d’avance.

Atalanta et Leipzig en 2019-2020, Bayern Munich et éventuellement Manchester City en 2020-2021. Ce serait un euphémisme de dire que le Paris Saint-Germain n’a cette fois-ci pas été épargné par le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Huit mois après la finale de C1 perdue, les hommes de Mauricio Pochettino affronteront donc ces mêmes Bavarois les 6 et 13 avril prochains. Et si les supporters ont fait part de leur pessimisme sur les réseaux sociaux, l’optimisme règne cependant au sein du club de la capitale.