Ligue des Champions : Place aux demi-finales, ce Samedi

Les demi-finales aller de la Ligue des champions africaine sont au programme ce samedi avec deux chocs à suivre : Espérance Tunis-Al Ahly et Wydad Casablanca-Kaizer Chiefs.

Alors que l’Euro bat son plein et que les internationaux africains se trouvent pour la plupart en vacances depuis quelques jours après leur série de matchs amicaux. Tandis que le huis clos était de rigueur ces derniers mois en raison du Covid-19, ces deux affiches se dérouleront en présence de 5 000 spectateurs, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) vendredi.

Loin de partir favorite et qualifiée in extremis après sa remontada face au CR Bélouizdad en quarts (0-2, 2-0, 3-2 tab), l’Espérance devra jouer le coup à fond à domicile face à Al Ahly, tenant du titre et qui a envoyé un message fort en éjectant Mamelodi Sundowns (2-0, 1-1), jusqu’alors très performant, au tour précédent. Les Egyptiens ont ensuite enchaîné en remportant la Supercoupe de la CAF contre les Marocains de la RS Berkane (2-0) fin mai. A noter que ce grand classique du football africain n’avait plus eu lieu depuis 2018 et le sacre de l’EST en finale face au club cairote (1-3, 3-0). L’heure sera donc à la revanche pour les Diables Rouges.

Les deux équipes se connaissent très bien pour s’être affrontées en phase de groupes cette saison avec une victoire des Marocains 4-0 «à domicile» à l’aller (le match avait été délocalisé au Burkina Faso) et une défaite 1-0 en Afrique du Sud au retour avec toutefois un onze fortement remanié.

A domicile, les hommes de Faouzi Benzarti se devront de prendre une option sur la qualification face à un adversaire qui sort d’une saison décevante en championnat (8e place) et qui a récemment rappelé Stuart Baxter sur son banc. Alors que le championnat sud-africain est à l’arrêt, le WAC a affronté la Renaissance Zemamra (0-0) mercredi en match avancé de la 22e journée de Botola et Benzarti s’est plaint des cadences imposées à son équipe. Un choc des contraires en perspective !

Le programme des demi-finales aller – samedi 19 juin

16h, Espérance Tunis-Al Ahly, à Radès

19h, Wydad Casablanca-Kaizer Chiefs, à Casablanca