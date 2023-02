Ligue Europa: Man Utd élimine Barça

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’UEFA procédait à celui des huitièmes de la Ligue Europa Conférence. Et cette fois, il y avait un petit intérêt pour nous Français car Nice est toujours engagé dans la compétition. Les barrages de la Ligue Europa ont rendu leur verdict. Place désormais aux huitièmes de finale… sans aucun club français.

Les matchs retour des barrages pour les 8es de finale de la Ligue Europa se disputaient ce jeudi. Malgré le nul à Turin, la Juventus n’a pas tremblé pour ne faire qu’une bouchée de Nantes (0-3). Même destin pour le Sporting qui a facilement écarté Midtjylland (0-4) tandis que le FC Séville franchit également ce tour en dépit de sa défaite face au PSV (2-0). En revanche, terminus pour Monaco, battu par Leverkusen (2-3, 3-5 tab).$

Le bilan est catastrophique pour les trois clubs français qui étaient engagés dans la compétition. Le FC Nantes, l’AS Monaco et le Stade Rennais ont tous les trois été éliminés lors des barrages de la Ligue Europa. Les Canaris ont été logiquement surclassés par la Juventus. Après le bon match nul à l’aller (1-1), les hommes d’Antoine Kombouaré ont explosé à la Beaujoire (0-3).

De leur côté, les Monégasques et les Bretons ont fortement déçu en échouant aux tirs au but face au Bayer Leverkusen et au Shakhtar Donetsk. Vainqueurs 3-2 à l’aller, les hommes du Rocher se sont inclinés à domicile, tandis que le SRFC pensait tenir sa qualification avant qu’un but contre son camp du jeune Belocian n’envoie les deux équipes à la séance fatale des tirs au but. Mais la compétition continue et ce midi l’UEFA organisait le tirage au sort des huitièmes de finale.

Plus tard dans la soirée, Manchester United a remporté le choc face au FC Barcelone (2-1) alors que l’Union Berlin s’est offert l’Ajax (3-1). La Roma a elle réussi à remonter Salzbourg (2-0) pour s’ouvrir les portes du prochain tour.

Les huitièmes de finale :

Union Berlin-Union Saint-Gilloise

Séville FC-Fenerbahçe

Juventus-Fribourg

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting Portugal-Arsenal

Manchester United-Betis

AS Roma-Real Sociedad

Shakhtar Donetsk-Feyenoord