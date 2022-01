Ligue Sénégalaise: La compétition suspendue jusqu’au 9 février

En conférence de presse, hier jeudi, à son siège, la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a décidé de faire un break après la 8eme journée de ce samedi 8 janvier 2022, à cause de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Le vice-président, chargé des compétitions et de la communication de la LSFP, Pape Momar Lô, annonce que le Championnat va redémarrer le 9 février.

En perspective de la 8e journée du Championnat, qui va se jouer ce week-end en vue, la Lsfp a organisé une Conférence de presse, ce jeudi 6 janvier 2022, à son siège. Le pretexte choisi était de faire l’ annonce de la trêve, à compter du 8 janvier, à cause de la Can de Cameroun 2022 et du match phare de cette journée : Dakar Sacré Club (DSC) et de Guédiawaye FC (GFC).

Cette conférence était présidé par le vice-président de la Ligue Sénégalaise du Football Professionnel , chargé des compétitions et de la Communication, Pape Momar Lo et à ses côtés, les entraîneurs et capitaines des deux équipes.

La LSFP a révélé que les matchs du Championnat professionnel de la Ligue 1 et Ligue 2 seront suspendus au terme de la 8ème journée. «Nous sommes tous focalisés sur la CAN et la participation des Lions. Nous allons en trêve, à partir de cette 8ème journée, pour reprendre le mercredi 9 février. Et nous allons enchaîner avec la 9ème journée pour terminer la phase aller au plus tard le 7 mars 2022», a informé par Pape Momar Lô.