Linguère : un accident fait 1 mort et 10 bléssés graves

Encore mort d’homme sur l’axe Linguère-Matam. En effet, il s’agit d’un véhicule Wopouya qui s’est renversé et fait un mort et seize blessés dont dix graves. Selon des sources dignes de foi, le drame s’est produit sur la route Linguère -Matam et ce à hauteur du croisement de Barkédji une localité du département de Linguère. Le véhicule en question est de type transport genre 4/4 communément appelé « Wopouya » de marque Toyota immatriculé SL 4483/C

Informés, les sapeurs pompiers de Linguère, se sont transportés sur les lieux avant d’acheminer toutes les victimes à l’hôpital Magatte Lo de la localité, la gendarmerie a ouvert une enquête.

Samba Khary Ndiaye (Linguère )