LOCALES 2022: Le Maire Séni Mandiang rempile encore à Marsassoum

Les résultats des élections locales continuent de tomber dans plusieurs localités mais la victoire de certains candidats est déjà acquise selon les tendances provisoires. A Marsassoum, le maire sortant va rempiler pour 5 années encore après avoir remporté les élections dans cette localité. Seni Mandiang bat largement ses adversaires avec des écarts de plus de 200 points.

La commune de Marsassoum a encore dit Oui à Séni Mandiang pour conduire la mairie jusqu’en 2027 d’après les résultats du scrutin de ce dimanche 23 Janvier 2022. Joint au téléphone, le candidat de la coalition Benno Book Yakaar a battu largement tous ses adversaires dans tous les bureaux de vote avec plus de 70% des voix. Suite à la proclamation des élections, il a exprimé ses sentiments de joie et de satisfaction à la population de Marsassoum qui a encore cru en sa personne.

Ainsi, Séni Mandiang juge ses résultats très satisfaisants comparés à d’autres tout en se fixant de nouveaux défis dans sa nouvelle mission. Le maire va poursuivre ses projets et programmes surtout dans le domaine du développement économique et local a-t-il laissé entendre. L’attente des jeunes et des femmes aussi sera prise en charge au premier plan. Selon lui, le projet de construction d’un centre de formation sera le premier objectif étant donné que le projet est déjà bouclé reste que le démarrage.

D’autres projets sont également encours dont la construction d’un barrage, les infrastructures de base, le cadre de vie et d’autres projets de développement.