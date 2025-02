L’Unité Africaine à travers  » LES SAVEURS « : Le Concours et Gala Gastronomique Panafricain à Dakar

Partager Facebook

Les 14 et 15 février 2025, Dakar, la belle capitale sénégalaise, sera le théâtre d’un événement gastronomique sans précédent : la deuxième édition du Concours et Gala Gastronomique Panafricain, organisé par la Fondation Patrice Emery Lumumba. Cet événement, qui s’inscrit sous le thème de l’unité africaine et du développement solidaire, promet de rassembler des chefs et des passionnés de cuisine du continent entier, unis par la passion de la gastronomie et le désir de contribuer au développement de l’Afrique.

Sous la présidence de Ronland Lumumba, le gala vise à mettre en lumière les richesses culinaires de l’Afrique tout en soutenant les populations touchées par les crises, notamment celles de l’est de la République Démocratique du Congo, particulièrement à Goma. Les recettes générées par cet événement seront entièrement redistribuées aux communautés locales, apportant ainsi une aide concrète à ceux qui en ont le plus besoin.

Lors d’une conférence de presse marquante, le président Lumumba a exprimé sa vision d’une Afrique unie, où la solidarité et l’entraide sont au cœur des préoccupations : « Nous devons nous unir pour le développement de notre continent », a-t-il déclaré, appelant les Africains à transcender leurs différences et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Le programme du gala s’annonce riche en activités. Des compétitions culinaires mettront en avant des chefs talentueux qui présenteront des plats typiques de leurs pays d’origine. Les juges, composés de chefs étoilés et d’experts gastronomiques, évalueront non seulement le goût, mais aussi l’originalité et l’inspiration derrière chaque plat.

En parallèle, des ateliers de cuisine permettront aux participants d’apprendre des techniques culinaires traditionnelles et modernes, tout en découvrant les ingrédients locaux. Ces échanges favorisent une meilleure compréhension des diversités culturelles à travers la cuisine, renforçant ainsi le message d’unité. Au-delà de la gastronomie, cet événement mettra également en avant la culture africaine sous toutes ses formes. Des performances artistiques, des expositions d’art et des conférences enrichiront le programme, créant un cadre festif et éducatif. Les participants pourront ainsi apprécier la profondeur et la diversité de l’héritage culturel africain, tout en célébrant la beauté de sa cuisine.

Le Concours et Gala Gastronomique Panafricain ne se limite pas à un simple événement culinaire ; il représente un appel à l’action. En participant, chacun contribue à une cause noble et importante. Les fonds récoltés auront un impact direct sur la vie des personnes vulnérables, en leur offrant des ressources pour améliorer leur quotidien . Ronland Lumumba a insisté sur le fait que chaque plat préparé et chaque ticket vendu sont des gestes de solidarité. « C’est notre devoir de soutenir nos frères et sœurs en difficulté et cet événement est entièrement dédié à la population qui vivent sur l’est du Congo pour leur apporter notre soutien . En unissant nos forces autour de la gastronomie, nous pouvons non seulement promouvoir nos traditions culinaires, mais aussi bâtir un avenir meilleur pour tous les Africains « , a-t-il souligné.

La deuxième édition du Concours et Gala Gastronomique Panafricain à Dakar représente bien plus qu’un simple rassemblement de gastronomes. C’est une célébration de la culture, une plateforme pour l’unité africaine et un moteur pour le développement solidaire.

Fatou Ba