Lutte: Aprés sa victoire sur Tapha TINE, Balla GAYE parle « J’ai été plus rapide et plus stratège…»

En corrigeant Tapha Tine avant de le battre ce dimanche, Balla Gaye 2 a signé une prestation exceptionnelle. Le Lion Guédiawaye a mis un terme à dix ans d’invincibilité du géant du Baol en signant par la même occasion un retour fracassant dans l’arène. Il a par ailleurs expliqué sa stratégie durant ce combat.

Balla Gaye 2 a fait sa première sortie médiatique aprés sa victoire sur Tapha Tine. Il a décrypté son 23e succès en carrière. Le nouveau empereur des arènes s’est confié quelques heures après sa victoire sur Tapha Tine. Il a ainsi décrypté la chute qu’il a infligé au géant du Baol. “D’abord j’encourage Tapha Tine car c’est un grand champion. J’ai l’habitude de battre des lutteurs qui sont sur une bonne dynamique ou qui n’ont jamais perdu. On ne m’a pas donné des consignes dans ce combat comme d’ailleurs dans tous mes combats. Mon père et Baye Balla (son ex entraîneur) me disaient toujours d’être calme et de faire ce que je sais faire. J’ai donc pris des initiatives comme je le fais d’habitude. On s’est bagarrés, Tapha Tine m’a donné quelques coups et j’ai riposté. J’ai été plus mobile, plus rapide et plus stratège que lui. J’ai fait un jeu de jambes et je l’ai terrassé”.